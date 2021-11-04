سحب قرعة دوري الكرة الطائرة الليبي

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سُحبت، اليوم الخميس، في بنغازي ومصراتة وطرابلس قرعة الدرجة الأولى من دوري الكرة الطائرة الليبي للموسم 2022-2021

وسيقام دوري الكرة الطائرة الليبي الموسم الحالي بنظام المناطق الثلاثة ليتأهل فريقين من كل منطقة للعب في دور سداسي.

وسيشارك في مسابقة دوري الكرة الطائرة الليبي الموسم الجاري 14 فريقا من 3 مناطق.

وتضم المنطقة الأولى 4 فرق هي الأهلي بنغازي، والمروج، والنصر، والهلال فيما تضم المنطقة الثانية 4 فرق هي السويحلي، والاتحاد المصراتي، والبشائر مصراتة، والأفريقي زليتن.

بينما تضم المنطقة الثالثة 6 فرق هي الأهلي طرابلس، والجزيرة، وآساريا، والاتحاد، والعروبة، والوحدة.

وستنطلق المنافسات في منتصف شهر نوفمبر الجاري.