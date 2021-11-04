سألنا متتبعينا.. ماذا تفعل لو كان عندك سعر الصقر المُباع في طبرق؟

أخبار ليبيا24-خاص

تفاعل، المئات من متتبعي أخبار ليبيا 24 على منصة “فيسبوك” مع سؤال نشرته الوكالة، حول بيع طير شاهين من نوع “شاهين” في مدينة طبرق الليبية برقم قياسي بلغ 2 مليون و250 ألف دينار ليبي (450 ألف دولار).

ماذا تفعل لو لديك 2 مليون دينار؟

وطرحت أخبار ليبيا24 على متتبعيها، سؤال “الصقر هذا انباع بـ 2 مليون وربع.. لو عندك المبلغ هذا ماذا تفعل؟”، فجاءت إجابة متتبعينا متفاوتة.

فعل أعمال خيرية

يقول أحد متتبعينا، “الله غالب لوكان عندي حتى عشرين ألف راني كملت حوشي الذي له تسعه سنوات”.

وأضاف آخر، “أتصدق على ناس المحتاجة وأبني مسجدا وأحفر بئرًا وأقوم بزيارة لبيت الله أنا وأهلي”. وقالت مشاركة، “أتبرع بالمبلغ لأطفال مرضي السرطان”.

مشاريع استثمارية

يقول مشارك بالاستطلاع، ” أقوم بعمل مشروع خاص وأتصدق بجزء منه للمحتاجين”.

وقال آخر، “الربع أتبرع بيه للناس الفقراء والباقي أفتتح به مشروعا”. وأضاف مشارك، “مليون أتبرع به والمليون الآخر أشتري به منزلا وأدير مشروعا خاصا وأحج أنا وعائلتي.

وأضافت مشاركة أخرى، “أقيم مشروعا تجاريا لاستيراد وتصدير السيارات”.

وقال أحد المشاركين، “لو كان عندي هذا المبلغ فإني سأقوم بفتح محل تجاري وأشتري منزلا وسيارة واتجهز للزواج، إضافة إلى أني سأقوم بدعم الناس الفقيرة”. وأضاف آخر، “أبني به مستقبلي ومستقبل أولادي وأولاد أولادي”.

دهشة واستغراب

في المقابل أعرب بعض المتتبعين عن استغرابهم من شراء صقر بهذا المبلغ الكبير. وقال أحد المشاركين، “هذا الرجل الذي اشترى الصقر شجاع، لأنه ليس برجل بخيل وإنما كريم، ولا يبخل على نفسه بشيء.. أدعو الله أن يعطيه الصحة والعافية ومزيدا من الرزق الحلال”.

وتساءلت إحدى المشاركات، “لماذا سعر الصقر غالٍ لهذه الدرجة، وما هي الميزات التي يتميز بها ليصل لهذا الثمن؟”.

بيع صقر بمبلغ قياسي

وجرى بيع صقر بمزاد علني أقيم في طبرق بمبلغ 2 مليون و250 ألف دينار ليبي أي ما يعادل 450 ألف دولار أميركي. وتمكن صيادين في الظفر به في رحلة صيد جنوبي المدينة.

وقال الصقّار “محمد عيسى السعداوي” الذي قام بشراء الصقر، في بث حي لأخبار ليبيا24، إن شرائه للصقر، جاء لكونه من أحد الطيور النادرة.

وأضاف السعداوي، أنه يعتبر من أغلى صقور “الشاهين” على مستوى العالم. وقال إن “مقاس الطائر 16سم في العرض و16 في الطول، ووزنه 1250 غراما، وهو من أجود أنواع الطيور”.