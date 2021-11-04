تفعيل دور مركز مكافحة الإرهاب لتجمع الساحل والصحراء

أخبار ليبيا 24

أعلنت مصر، اليوم الخميس، بدء تفعيل “مركز مكافحة الإرهاب لتجمع دول الساحل والصحراء”، في إطار الجهود لدعم قدرات الدول الإفريقية.

وجاء ذلك في بيان نشره المتحدث العسكري، العقيد غريب غريب، أن المركز هو “أحد أهم مكونات وآليات تجمع دول الساحل والصحراء“.

ووقعت مصر اتفاقية المقر بين مساعد وزير الدفاع للعلاقات الخارجية بالإنابة عن الجمهورية، والأمين التنفيذي بالإنابة لتجمع الساحل والصحراء.

وأكد مساعد وزير الدفاع للعلاقات الخارجية، اللواء محمد صلاح، أنه تم إنشاء المركز “لتنسيق جهود الدول أعضاء التجمع”.

وذلك لتبادل المعلومات التي تعين هذه الدول على المواجهة الشاملة للإرهاب.

وأشار المدير العام لمركز مكافحة الإرهاب، اللواء محمد عبد الباسط، خلال كلمته، إلى أن المنظمة طورت أنشطتها وفاعلياتها في عدة مجالات.

من بينها التنموي والاقتصادي والاجتماعي وغيرها، لخدمة المجتمع الإفريقي، بالإضافة إلى المجال الأمني ومكافحة الإرهاب.

ويهدف تجمع الساحل والصحراء، إلى “التضامن وتوطيد الأخوة بين الشعوب، وضرورة الكفاح الجماعي والفعال ضد الإرهاب”.