تطعيم 1525 طفل في طبرق خلال أكتوبر الماضي

أخبار ليبيا 24-خاص

بلغ، عدد الأطفال المطعمين، في مركز الأمومة والطفولة في طبرق نحو 1525 طفل خلال شهر أكتوبر الماضي.

وقال، عدنان عبدالسلام أمحيقن، مدير عام مركز باب درنة للأمومة والطفولة في طبرق، إن المركز يقوم بإعطاء الجرعات والتطعيمات يومي السبت والإثنين من كل أسبوع.

وأضاف، أن المركز، قدم خلال شهر أكتوبر عدد 2794 جرعة للأطفال. وأوضح أن الجرعات تمثلت في السداسي والرئوي وروتا والسحائي والحصبة والشلل والخماسي للمواليد الشهرين والأربعة أشهر و6 أشهر و9 أشهر وسنة وسنتين.

وأوضح، أن عدد الأطفال المطعمين بلغ خلال شهر أكتوبر 1525.

ولفت إلى أن عدد الأطفال المترددين على المركز يوميا يصل لأكثر من 100 لتقديم التطعيمات والعلاج.