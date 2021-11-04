تامر حسني يُحيي حفلا غنائيا في موسم الرياض

4 نوفمبر، 2021 11:03 م
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تامر حسني
تامر حسني

أخبار ليبيا 24

كشفت شركة “بنش مارك”، المنظمة لحفل تامر حسني في السعودية، عن الموعد الرسمي للحفل ومكان إقامته ضمن حفلات موسم الرياض.

وأوضحت أن الحفل ضمن موسم الرياض سيُقام يوم 11 نوفمبر الجاري، على مسرح أبو بكر سالم، في بوليفارد رياض سيتي.

وأشارت إلى أن التذاكر ستطرح للبيع بدءً من يوم 4 نوفمبر الجاري على الموقع الإلكتروني.

وكان النجم قد عرف نشاطاً كبيراً في المملكة العربية السعودية منذ إحيائه أولى حفلاته في العام 2018.

يشار إلى أن آخر حفلة أحياها تامر حسني في السعودية في يونيو الماضي.

وشهدت حضوراً جماهيرياً غفيراً، وتفاعلاً كبيراً من قبل عشاق النجم المصري.

4 نوفمبر، 2021 11:03 م
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