منها التصرف في مبلغ مليون دينار..النائب العام يأمر بحبس عميد بلدية البريقة

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أكد مكتب النائب العام الأربعاء أن النيابة العامة باشرت إجراءات التحقيق مع عميد بلدية البريقة وحبسه احتياطيا على ذمة التحقيق.

وأكدت صفحة مكتب النائب العام على الفيسبوك أن النائب اطلع على أوراق البلاغ المرفوع إليه في مواجهة عميد بلدية البريقة وأن تعليمات النائب العام طلب فيها النظر والتحقيق مع عميد البلدية.

وقال المكتب أن التهم المنسوبة لعميد البلدية هي إختلاس المبالغ المالية التي كانت تحت يده عهدته وتصرفه في مبلغ مالي قدره مليون دينار ليبي في غير الوجه المخصص له وانتحال اسماً مزوراً عند إدارته لحساب بلدية البريقة طرف مصرف الصحارى .

وقالت صفحة بلدية البريقة وضواحيها على الفيسبوك في منشور لها تحت عنوان تنويه مهم وطارئ جدا ” إنه وحظ في هذه الساعات إنتشار خبر على مواقع التواصل الأجتماعي مفاده القبض على عميد بلدية البريقة وضواحيها

وأفادت الصفحة أن الخبر لا يعني عميد بلدية البريقة الحالي مفتاح إدريس بوخمادة.

وأشارت الصفحة إلى أن التنبيه والتنويه وجب لكي لا يتم الأنجرار خلف مثل هذه الأخبار واضافت بأنها أخبار غير دقيقة.