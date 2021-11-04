العمامي: “5+5” ستعقد اجتماعا مع ممثلين عن روسيا وتركيا لبحث خروج المرتزقة

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أكد رئيس اللجنة العسكرية المشتركة “5+5″، الفريق أمراجع العمامي، أن اللجنة ستعقد اجتماعا مع ممثلين عن روسيا وتركيا بشكل منفصل؛ وذلك لبحث إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.

وأوضح العمامي في تصريحات صحفية أن الاجتماع سيعقد في العاصمة المصرية القاهرة خلال الشهر الجاري، وذلك عقب مؤتمر باريس.

وأشار العمامي أن الاجتماع سيكون مشابها لاجتماع اللجنة العسكرية “5+5” مع ممثلي دول الجوار.

ولفت العمامي، إلى أن خروج المرتزقة والقوات الأجنبية يجب أن يتم تحت مراقبة دولية لوجود معارضين لخروجهم.

وكانت قد استضافت العاصمة المصرية القاهرة أواخر أكتوبر الماضي، اجتماعات اللجنة العسكرية “5+5″ ومندوبي دول الجوار، عن تشاد والنيجر والسودان.