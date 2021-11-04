العكاري يتساءل عن ارتفاع أسعار السلع رغم انخفاض أسعار الدولار

أخبارليبيا24

تساءل عضو لجنة تعديل سعر الصرف مصباح العكاري حول أسباب انخفاض أسعار الدولار بهذه الأرقام وارتفاع أسعار السلع.

وقال العكاري :”السؤال الذي يبحث عن إجابة كيف تنخفض أسعار الدولار بهذه الأرقام وترتفع اسعار السلع؟”.

وتابع عضو اللجنة :”هل هذا يعني أن التجار كانوا يوردون السلع بسعر مصرف ليبيا أم يسعرها بالسوق الموازي أو أن هناك سبب آخر”.

وأضاف :”نعم هناك سبب آخر وهو ارتفاع أسعار السلع الأساسية في الخارج (تضخم مستورد) وارتفاع تكلفة النقل”.

وواصل العكاري :”مع هذا هل هناك حل؟ نعم هناك حل وهو أن تعيد الحكومة النظر في الصرف الاستهلاكي المبالغ فيه”.

وذكر :”أن الحل في أن يتم إعادة الحياة مرة أخرى لمجلس إدارة البنك المركزي ولجنة سعر الصرف من أجل النظر في إمكانية تعديل سعر الصرف”.

وأكد أن هذا الأمر ينتج عنه بالتأكيد انخفاض في أسعار السلع والخدمات. فتوحيد البنك المركزي مطلب وطني يجب أن ينادي به الجميع وكلما استمر الانقسام كلما دفع الموطن ثمن ذلك.

وأشار إلى أن أول اجتماع بخصوص سعر الصرف في مصرف ليبيا المركزي بنغازي كان يوم 4-11-2020 يومها كان وضع السيولة كارثي.

وأفاد أن السوق الموازية في طريق مفتوح إلى 10 دينار وسعر الكاش 6.5 دينار وبالصك يختلف من مصرف إلى آخر.

وأكد العكاري :”لايوجد منفذ واحد للحصول على الدولار الاعتمادات موقوفة البطاقات موقوفة. فقط توريد الوقود من الخارج. هذه الحقيقة يتغافل عنها الكثير”.

وتابع عضو اللجنة :”اليوم السوق الموازي 4.9 دينار. بانخفاض 25‎%‎ كاش، السوق الموازي 5.05 دينار بالصك، التجارة والتنمية عندما رفع عنه حظر بيع النقد الأجنبي أي بانخفاض 39‎%‎