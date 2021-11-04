الشاطر يحرض على مقاطعة الانتخابات

أخبارليبيا 24

حرض عضو مجلس الدولة الموالي لتنظيم الإخوان المسلمين وتركيا عبد الرحمن الشاطر، على مقاطعة الانتخابات المقبلة، حال عدم تعديل قوانينها بالشكل الذي تراه جماعته.

وعبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” كتب الشاطر “تلح على إطلاق دعوة لمقاطعة الانتخابات ما لم تنطلق على أساس دستوري، وانتخبنا هيئة لصياغة الدستور و أنجزت مهمتها في ظروف غاية في الصعوبة.

وتساءل لماذا يتم تجاهل مشروع الدستور ليجرنا البعض لانتخابات ستنتج خلافات دموية. الأفضل مقاطعتها، الباب اللي يجيب الريح سده واستريح”.

هذا ويسعى مجلس الدولة لعرقلة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد بديسمبر المقبل، لاسيما وأنه سيصبح خالي الصلاحيات حال إجراء الانتخابات ووصول سلطة يختارها الشعب.