الشاطر يحرض على مقاطعة الانتخابات

4 نوفمبر، 2021 8:03 م
0
عبد الرحمن الشاطر
عبد الرحمن الشاطر

أخبارليبيا 24

حرض عضو مجلس الدولة الموالي لتنظيم الإخوان المسلمين وتركيا عبد الرحمن الشاطر، على مقاطعة الانتخابات المقبلة، حال عدم تعديل قوانينها بالشكل الذي تراه جماعته.

وعبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” كتب الشاطر “تلح على إطلاق دعوة لمقاطعة الانتخابات ما لم تنطلق على أساس دستوري، وانتخبنا هيئة لصياغة الدستور و أنجزت مهمتها في ظروف غاية في الصعوبة.

وتساءل لماذا يتم تجاهل مشروع الدستور ليجرنا البعض لانتخابات ستنتج خلافات دموية. الأفضل مقاطعتها، الباب اللي يجيب الريح سده واستريح”.

هذا ويسعى مجلس الدولة لعرقلة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد بديسمبر المقبل، لاسيما وأنه سيصبح خالي الصلاحيات حال إجراء الانتخابات ووصول سلطة يختارها الشعب.

4 نوفمبر، 2021 8:03 م
0

مقالات ذات صلة

مطار طبرق

ماذا قال بوالخطابية لـ”صالح” بشأن فتح مطار طبرق ؟

4 نوفمبر، 2021 7:07 م
صورة لمضخة الوقود في القطرون

أزمة نقص الوقود وغاز الطهي في الجنوب .. وعود دون حل !

4 نوفمبر، 2021 6:12 م
نقابة المخابز

نقابة المخابز تعلن رفضها لقرار زيادة سعر الدقيق

4 نوفمبر، 2021 5:29 م
المهاجرين المرحلين إلى نيجيريا

تعرف على أعداد المهاجرين المرحلين من ليبيا إلى نيجيريا والنيجر

4 نوفمبر، 2021 4:29 م
زر الذهاب إلى الأعلى