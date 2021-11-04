البعثة الأممية تشيد باتفاق اللجنة العسكرية مع ممثلي الدول على آلية خروج المرتزقة

أخبارليبيا24- سياسة

أشادت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا باتفاق اللجنة العسكرية (5+5) مع ممثلي الدول على آلية خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية.

وأوضحت البعثة. أن اللجنة العسكرية اتفقت مع ممثلي تشاد والنيجر والسودان على إنشاء آلية اتصال وتنسيق فعالة لدعم تنفيذ خطة عملها بشأن خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب في عملية تدريجية ومتوازنة ومتزامنة ومتسلسلة.

وأكدت البعثة أن الآلية ستمكن من اتخاذ الخطوات الأولى من عملية الانسحاب التي ستأخذ في الاعتبار بشكل كامل احتياجات ومخاوف ليبيا وجيرانها.

ووصف المبعوث الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، نتائج الاجتماع بـ “الإنجاز الهام”.

وأضاف كوبيش أن هذا الإنجاز يمكّن من اتخاذ خطوات عملية لخروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب كخطوة أولى نحو التنفيذ الكامل وفي حينه لاتفاق وقف إطلاق النار.

وتابع :”يشرفني أن أشهد هذا التقدم الذي حققته كل من ليبيا وتشاد والنيجر والسودان بروح المصلحة المشتركة والشراكة التي ستفسح المجال للاستقرار المستدام والأمن والتنمية والتعاون في المنطقة”.

وقال المبعوث :”يعدّ هذا استجابة لمطلب الغالبية العظمى من الشعب الليبي ويخلق المزيد من الزخم الإيجابي في ضوء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية”.