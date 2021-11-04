مخازن الإمداد الطبي تبدء في توزيع الجرعة الثانية من لقاح سينوفارم الصيني

أخبارليبيا24_متابعات

أكد مدير إدارة المخازن والتوزيع بجهاز الإمداد الطبي الدكتور عبدالعزيز الشمام اليوم الخميس إتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء في توزيع الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا “سينوفارم الصيني Sinopharm “.

وأوضح الشمام أن التوزيع سيكون على الفروع بعد غدا السبت وذلك بعد منح عدد مليون جرعة أولى على مراكز منح الطعوم عن طريق الفروع التابعة الجهاز .

ولفتت الشمام أن شحنة اللقاح “سينوفارم الصيني Sinopharm قد وصلت خلال الأيام الماضية لمخازن الحلقة الباردة بالحهاز وتم الافراج عليها من قبل مركز الرقابة على الاغذية والادوية بعد استكمال التحاليل المخبرية اللازمة، وتوزيعها على الفروع وفق الالية المعتمدة من المركز الوطني لمكافحة الامراض

لقاءات حول استكمال اللقاحات

في وقت سابق تباحث وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنيّة والديوان سمير كوكو مع رئيس جهاز الإمداد الطبي محمد الخبولي حول وضع المخزون الاستراتيجي للأدوية واللقاحات المضادة لفيروس كورونا والإمدادات الطبية الأخرى.

وأطلع رئيس جهاز الإمداد الطبي الوكيل على الإجراءات التي تقدمها الكوادر الفنية بالتعاون مع الجهات الرقابية للحفاظ على اللقاحات والأدوية والمستلزمات الطبية ومطابقتها للمعايير.

كما استعرض رئيس جهاز الإمداد الطبي احتياجات الفروع والدور الذي يقوم به الجهاز من أجل سلامة وانسياب وتوفير دواء آمن للمواطنين.

لقاحات مستلمة

وكانت مخازن الحلقة الباردة بجهاز الإمداد الطبي قد استلمت في منتصف شهر أكتوبر الماضي ثلاثة مليون جرعة أولى وثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا سينوفارم الصيني Sinopharm عقب وصلوها مطار معيتيقة الدولي واستكمال الإجراءات الجمركية بالتننسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وحضر عملية الاستلام والتخزين أمين مخزن الحلقة الباردة الدكتور عبد المنعم العوزي وفريق العمل التابع للمخزن ولجنة الفحص والاستلام بالجهاز .

كما استلمت مخازن الامداد الطبي في منتصف سبتمبر الماضي عدد.600 .117 الف جرعة من لقاح أسترازينيكا .