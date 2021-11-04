الإدارة الانتخابية بنغازي يستلم بطاقات المراقبين المحليين

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أعلن مكتب الإدارة الانتخابية بنغازي اليوم الخميس أن الهيئة التنسيقية للرقابة على الانتخابات تستلم بطاقات الدفعة الأولى من بطاقات المراقبين المحليين التابعين لها.

وكانت المفوضية العليا للانتخابات، أعلنت اليوم الخميس، أنها ستعلن عن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية والبدء في عملية توزيع بطاقة الناخب.

وقالت المفوضية، إن الإعلان عن ذلك سيتم خلال مؤتمر صحفي يوم الأحد القادم. وأضافت المفوضية، أن مجلس المفوضية سيقوم بتقديم إحاطة شاملة حول مستجدات العملية الانتخابية.

وسبق أن أعلنت المفوضية، أنها ستفتح باب التسجيل للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في نوفمبر الجاري.

وقال رئيس المفوضية، عماد السايح، الأحد 25 أكتوبر الماضي، إن فتح باب التسجيل للمرشحين سيكون بحلول منتصف نوفمبر الجاري.