إحباط سرقة مصرف في سبها

4 نوفمبر، 2021 2:52 م
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إحباط سرقة فرع لمصرف الجمهورية في سبها
إحباط سرقة فرع لمصرف الجمهورية في سبها

أخبار ليبيا24

أحبط، الأمن في سبها عملية سرقة مصرف الجمهورية فرع السوق.

وقالت، مديرية أمن سبها، إن العميد محمد بشر مدير أمن مديرية سبها، أشرف على رأس قوة من قسم البحث الجنائي وقسم النجدة والغرفة الأمنية المشتركة على إحباط العملية.

وأوضحت المديرية، أن إحباط العملية جاء بعد ورود بلاغ من أحد المواطنين عن وجود مجموعة “مارقة” تحاول سرقة المصرف.

وأكدت المديرية، أنه تم تأمين المصرف ومحيطه، وأن الوضع تحت السيطرة.

مقتل شرطي في سطو مسلح على مصرف

وفي يوليو الماضي قتل شرطي وأصيب آخر أثناء هجوم مجموعة إجرامية خارجة عن القانون على مصرف التجاري بمدينة أوباري.

وقالت، وزارة الداخلية، إن مقتل الشرطي وإصابة رفيقه تم عقب محاولتهم التصدي لمجموعة حاولت السطو على المصرف التجاري في أوباري.

ونعت، مصلحة أمن المرافق والمنشئات فرع سبها، وفاة الشرطي محمد علي جبريل. وأكدت أن وفاته جاءت نتيجة إصابة تعرض لها ليلة البارحة أثناء الهجوم على المصرف.

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4 نوفمبر، 2021 2:52 م
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