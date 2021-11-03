يحي يكشف تفاصيل اجتماع (5+5) في القاهرة 

أخبارليبيا24- خاص

كشف عضو مجموعة اللجنة العسكرية المشتركة 5+5″ اللواء مصطفى يحي اليوم الأربعاء، تفاصيل اجتماعات القاهرة.

وقال يحي لـ”أخبارليبيا24″ إن الاجتماع استكمالاً لمخرجات اجتماع اللجنة العسكرية بجنيف في 8 أكتوبر الماضي. والذي تبنت فيه خطة عمل لخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية.

وأشار عضو اللجنة إلى أنه تم عقد اجتماعات مع ممثلي دول السودان وتشاد والنيجر بالقاهرة، بحضور رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا يان كوبيتش.

وذكر أن هذا الاجتماع لغرض التشاور ووضع آلية للتواصل والتنسيق لإيجاد أرضية مشتركة، تمكن هذه الدول من التعاون المشترك، للبدء بخطوات عملية على الأرض لخروج كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب. الذين ينتمون لتلك الدول، كمرحلة أولى وبشكل يضمن استقرار الدولة الليبية وكافة دول الجوار.

وأوضح يحي، أن الاجتماعات سادتها الأجواء الإيجابية من حيث الطرح والكلمات ومحاور النقاش.

وأشار إلى أنه تم الاستماع إلى وجهات النظر من مختلف الأطراف. والتي أكدت بمجملها على ضرورة البدء بإنشاء قنوات اتصال دائمة وفعالة بشأن هذا الموضوع.

وأضاف أن ممثلي دول السودان وتشاد والنيجر أبدوا استعدادهم التام للتنسيق والتعاون الذي يكفل خروج كافة المقاتلين الأجانب الذين يتبعون لدولهم وبكافة تصنيفاتهم من الأراضي الليبية. وضمان استقبال هذه الدول لمواطنيها والتنسيق لضمان عدم عودتهم مجدداً إلى الأراضي الليبية، وعدم زعزعة الاستقرار أي من دول الجوار.

وأكد عضو اللجنة العسكرية على أهمية التواصل والتنسيق مع كافة دول الجوار الليبي في هذا الشأن، مقدماً الشكر لجمهورية مصر العربية لاستضافتها لهذه الاجتماعات وحسن الاستقبال والضيافة.