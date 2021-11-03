مسؤول صحي ينتقد بشدة منع تونس دخول سيارات الإسعاف لأراضيها

أخبار ليبيا24

انتقد، مدير مكتب الرقابة الصحية الدولية بمنفذ رأس اجدير، مختار المنصوري، بشدة قرار تونس بمنع دخول سيارات الإسعاف الأجنبية إلى أراضيها.

ووصف المنصوري، في تصريح خاص لأخبار ليبيا24، القرار بـ “المجحف”.

وقال المنصوري، إن عدة اجتماعات عقدت بالخصوص، وذلك لمحاولة تذليل الصعاب والعراقيل أمام سيارات الإسعاف الليبية.

توجيه خطاب لوزارة الصحة الليبية

وأضاف المنصوري، أنه وبعد مطالبة نقابة المصحات التونسية مديري المصحات، بمنع دخول سيارات الإسعاف إلى تونس عبر الحدود، واقتصار دخول المرضى الأجانب بسيارة إسعاف تونسية، تمت مخاطبة وزارتي الصحة والداخلية والمركز الوطني لمكافحة الأمراض بالخصوص.

وقال المنصوري، “نحن في انتظار ما يستجد منها”. وأشار إلى أن هناك حالات يصعب نقلها من سيارة لأخرى ولا تستطيع النزول من السيارات بسبب وضعها الصحي الحرج.

تونس تمنع دخول سيارات الإسعاف الأجنبية

وقررت، السلطات التونسية، منع دخول سيارات الإسعاف الأجنبية عبر الحدود. جاء ذلك، في تعميم للغرفة النقابية الوطنية التونسية للمصحات الخاصة، صدر يوم 29 أكتوبر 2021.

وطالبت الغرفة، مديري المصحات الخاصة، بقبول المريض في الحدود عبر سيارة إسعاف تونسية، تحت مسؤوليتها.

واشترطت، أن يتم تمكينها من نسخة من إذن وزارة الصحة لدخول المريض والمرافق إلى تونس في اتجاه المصحة المعنية.