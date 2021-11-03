مؤسسة النفط تمنح طبي مصراتة تجهيزات طبية

أخبار ليبيا 24

منحت المؤسسة الوطنية للنفط شحنة من التجهيزات والأجهزة الطبية لصالح مركز مصراتة الطبي، شملت المعدات مناظير العمليات وأجهزة ومستلزمات حجرات العناية الفائقة.

وأيضا معدات جراحة العظام والمفاصل وأجهزة الإشاعة وحضانات الأطفال مختلفة الأنواع.

وبحسب بيان المؤسسة، اليوم الأربعاء، شملت الشحنة أيضًا أجهزة تخدير ومراقبة وأجهزة حقن آلي.

كماشملت إنعاش القلب، والعديد من المستلزمات الضرورية الأخرى.

وحضر مراسم التسليم والاستلام من إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة رئيس قسم المتابعة عادل بن قبلية، ومدير المركز الطبي مصراتة الدكتور إيهاب البيرة.

والمدير المساعد الدكتور فتحي الزواوي، وعبدالسلام كريم، وأحمد الضراظ، ومن مجلس أعيان مصراتة، مفتاح البيرة.