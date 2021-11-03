كليمنتي يستدعي قائمة المنتخب لمواجهتي أنغولا والغابون

أخبار ليبيا 24 – خاص

استدعى المدرب الإسباني “خافيير كليمنتي” 24 لاعب استعدادًا لمباراتي الغابون وأنغولا ضمن تصفيات كأس العالم 2022 .

وشهدت القائمة 6 لاعبين محترفين خارج ليبيا وهم “مؤيد اللافي” و”الشامخ العبيدي” من الدوري المغربي و”أنس المصراتي” من الدوري الجزائري، و”حمدو الهوني”، و”محمد صوله” من الدوري التونسي إضافة إلى “السنوسي الهادي” من الدوري الكويتي .

إضافة إلى 18 لاعب من الدوري المحلي وهم “محمد نشنوش”، و”معاذ اللافي”، و”مراد الوحيشي” كحراس مرمى و”المعتصم صبو”، و”سند الورفلي”، و”علي يوسف”، و”أحمد التربي”، و”ناجي دراء”، و”منصور رزق”، و”محمد المنير” في خط الدفاع، و”مهند ايتو”، و”عبد الله الشريف”، و”فيصل البدري”، و”عمر الخوجة”، و”محمد التوهامي، و”يوسف كاره” في وسط الملعب، و”محمد زعبيه”، “معاذ عيسى” في خط الهجوم .

ويحتل المنتخب الليبي المركز الثاني في المجموعة السادسة خلف المتصدر مصر صاحب 10 نقاط وتعد مسالة تأهل المنتخب الليبي للدور المقبل من تصفيات المونديال صعبه للغاية حيث يلزمه الفوز في مواجهتي وأنغولا و الغابون وتعثر مصر أمام ذات المنتخبين .