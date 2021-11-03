“كاف” يؤكد تأهل الأهلي طرابلس في الكونفيدرالية 

أخبارليبيا24- رياضة

منح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” فريق الأهلي طرابلس أحقية الترشح للدور 32 مكرر من مسابقة الكونفدرالية.

وأكد “كاف” في خطاب لنادي الأهلي طرابلس اطلعت “أخبارليبيا24” عن نسخة منه. عدم وجود َأي مبررات واضحة لانسحاب فريق بيشارة التنزاني وتعذر قدومه إلى بنغازي.

وأشار إلى أنه على الرغم من تفوق بيشارة في لقاء الذهاب من دور الـ32 الأول بهدفين نظيفين في تنزانيا. إلا أنه لم يحضر إلى ملعب لقاء العودة الذي كان مقررًا إقامته في مدينة بنغازي.

وسيواجه الأهلي طرابلس منافسه الملعب المالي في دور 32 مكرر من الكونفيدرالية من أجل حجز مقعد في دور المجموعات من المسابقة.