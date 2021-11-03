قرار ملفت لـ “فيسبوك”

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ألغى موقع فيسبوك نظام التعرف على الوجوه وحذف مليار بصمة وجه، بحسب ما أعلنت الشركة الأم الثلاثاء.

ويأتي هذا القرار الملفت استجابة لمخاوف جدية بشأن الخصوصية.

جاء هذا الإعلان فيما تواجه شبكة التواصل الاجتماعي واحدة من أسوأ أزماتها على الإطلاق. مع تسريب وثائق داخلية إلى صحافيين ونواب أميركيين وهيئات أميركية ناظمة، وفق فرانس برس.

وقالت الشركة الأم “ميتا” في بيان إن “هناك الكثير من المخاوف بشأن تقنية التعرف على الوجوه في المجتمع، وما زالت الهيئات الناظمة في طور تقديم مجموعة واضحة من القواعد التي تحكم استخدامها”.

وأضافت أنه “وسط حالة عدم اليقين المستمرة هذه، نعتقد أن اقتصار استخدام تقنية التعرف على الوجوه على مجموعة ضيقة من الحالات، أمر مناسب”.

وكشفت أن وضع حد لهذا النظام “سيؤدي إلى حذف أكثر من مليار بصمة وجه من النماذج المستخدمة”.

ولم توضح الشركة متى سيدخل هذا الإجراء الجديد الذي يستخدمه أكثر من ثلث رواد الموقع يومياً، حيز التنفيذ.