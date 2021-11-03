قائمة المنتخب الوطني للقوة البدنية المشاركة في بطولة جنوب أفريقيا

أخبارليبيا24

وجه رئيس الاتحاد العام الليبي للقوة البدنية منير الشويهدي إلى المدير الفني للمنتخب قائمة بأسماء الرياضيين لتمثيل المنتخب في بطولة أفريقيا المقرر إقامتها بدولة جنوب أفريقيا.

وأضاف الشويهدي أن القائمة المشاركة في البطولة من 29 نوفمبر إلى 04 ديسمبر 2021 هم :

عثمان علي اللافي فئة تحت الناشئين 59 كج

محمد سالم بوظهير فئة تحت الناشئين 74 كجم

محمد عبدالرحيم الزوي فئة تحت الناشئين +120 كجم

سعيد محمد الحاسي فئة الناشئين 105 كجم

ناجي عوض الوراد فئة الكبار 66 كجم

احمد عبد الناصر الدروقی الكبار 74 كجم

إسلام سالم مرواس فئة الكبار 120 كجم

حسين محمد فيدان فئة الكبار +120 كجم

محمد محمد الاسكندراني فئة الأساتذة (1) 74 كجم

عبدالله عبدالوهاب بوشعالة فئة الأساتذة (2) 74 كجم

عبدالله بوبكر المغربي فئة الأساتذة (3) 105 كجم