صنع الله يصدر تعليماته بتفعيل معهد النفط بطبرق 

أخبارليبيا24- خاص

أصدر رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله تعليماته إلى الإدارات المختصة بالبدء فورا في تفعيل المعهد العالي للنفط بطبرق.

وخاطب صنع الله خلال اجتماعه مع عميد بلدية طبرق فرج بوالخطابية. مدراء الإدارات بعد تعهد البلدية بتذليل كافة الصعوبات التي تواجه المكلفين بإعادة التفعيل.

وناقش رئيس المؤسسة وبوالخطابية البدء في إنشاء المدخل الشرقي للمدينة من جزيرة الفندق وحتى جزيرة المثلث.

واتفق الجانبان على أن يكون المدخل بأعلى المواصفات وبتوسعة الطريق حتى تظهر البلدية بشكل راقي وتساهم في تقليل الازدحام.

وناقشا كذلك تنظيف منطقة الخليج من التلوث وتوفير معدات التنظيف من المؤسسة وتعميق الخليج.

وبحث صنع الله وبوالخطابية مقترح المؤسسة الوطنية حول تخصيص صندوق ترصد له قيمة من عائدات النفط لتنمية مناطق الإنتاج والمرور والتصدير.

واستعرض الجانبان رسوم وعوائد الموانئ النفطية وعلاقتها بالبلديات.