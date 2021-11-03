صلاح يحقق انجاز جديد بعد تألقه مع ليفربول

أخبار ليبيا 24

حقق النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي إنجازا جديدا، وذلك بعدما تواجد في التشكيلة المثالية للدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى.

وتواجد النجم المصري الذي يقدم مستويات رائعة خلال الفترة الأخيرة، في التشكيل الأفضل في الدوريات الخمسة الكبرى “بيج 5″، حتى الآن في الموسم الجاري 2021-2022.

وبحسب ما نشره موقع “هوسكورد”العالمي، فقد تواجد نجم الريدز في التشكيل الأفضل في الدوريات الخمس الكبرى “بيج 5″، بالإضافة إلى ثلاثي تشيلسي بن تشيلويل ورييس جايمس وماتيو كوفاسيتش، من مسابقة الدوري الإنجليزي، حيث حصل الفرعون على أعلى تقييم بين اللاعبين المتواجدين في التشكيلة.

وجاءت التشكيلة المثالية على النحو التالي:-

حراسة المرمى : كيفين تراب (إينتراخت فرانكفورت)

الدفاع: ماتس هوملز (بوروسيا دورتموند)، بن تشيلويل (تشيلسي)، رييس جاميس (تشيلسي)، مافروبانوس (شتوتجارت).

خط الوسط: ماتيو كوفاسيتش (تشيلسي)، تيجي سافانييه (مونبيليه)، كمال الدين سليمان (رين الفرنسي).

الهجوم: مولر (بايرن ميونخ)، محمد صلاح (ليفربول)، روبرت ليفاندوفيسكي (بايرن ميونخ).

محفل هام

وحل المهاجم المصري العالمي محمد صلاح ورفقائه لاعبي المنتخب المصري ضيوفًا على مدينة بنغازي استعدادا للمواجهة المرتقبة التي احتضنها ملعب شهداء بنينا في العاشر من أكتوبر الماضي في رابع جولات التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

واستقبلت مدينة بنغازي التي حاربت الإرهاب، محفلا رياضيًا هامًا، في منطقة بنينا، أو “بنينا الصمود” كما يُسمونها سكان المدينة، لأنها جابهت بصمود عناصر الجماعات الإرهابية المتحالفة من داعش ومجلس الشورى مدعومين بإرهابيين أجانب ومنعوا من دخول المنطقة في ضواحي مدينة بنغازي.

هزيمة نكراء

منطقة بنينا التي وقف الجيش الليبي مدعوما بسكان المنطقة وغيرهم من الليبيين باستماتة منعًا لهؤلاء الإرهابيين من دخولها والسيطرة عليها رغم ما تعرضت له من إجرام وقذائف وصواريخ طالت المدنيين الأبرياء، ورغم ما طال مبانيها العامة والخاصة من دمار وتخريب، حتى تم طردهم وهزيمتهم هزيمة نكراء.

بنغازي، استقبلت في العاشر من أكتوبر الماضي، حدثًا هامًا، يعتبر رسالة قوية للعالم أجمع بأن الجيش الليبي واجه أشرس التنظيمات الإرهابية وأكثرها إجرامًا وعداء للإنسانية جمعاء، فهي استقبلت مباراة هامة بين المنتخب الليبي والمنتخب المصري الشقيق .