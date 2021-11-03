ناقلة نفطية ترسو بميناء الحريقة في طبرق لنقل مليون برميل خام إلى الصين

3 نوفمبر، 2021 12:02 م
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حقول نفط ليبيا
ميناء الحريقة النفطي

أخبارليبيا24- خاص

كشف مصدر مسؤول في ميناء الحريقة النفطي في طبرق، أن الناقلة النفطية “اليندرا أجيل” رست رصيف الميناء صباح اليوم الأربعاء.

وذلك لشحن بمليون برميل من النفط الخام المستلم من حقلي المسلة والسرير في طريقها إلى الصين.

الإنتاج اليومي

وأضاف المصدر في تصريح لـ أخبارليبيا24 أن الإنتاج اليومي المستلم بلغ ربع مليون برميل من النفط الخام.

وأشار المصدر أن الإنتاج اليوم والذي وصل إلى الميناء من حقول نفط ليبيا بمسلة والسرير عبر أنبوب بطول 513 كيلو متر وقطر 34 بوصة240 ألف برميل.

حقول النفط في ليبيا
ميناء الحريقة النفطي

الشحن والتصدير وفق الخطوات الاحترازية

وأفاد المصدر أن أعمال الشحن والتصدير تتم وفق الخطوات الاحترازية لمكافحة وباء كورونا.

وأيضا للمحافظة على البيئة من التلوث هو من أولويات شركة الخليج وبفضل العاملين بالموقع لم تسجل اي حالة تلوث بيئي.

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3 نوفمبر، 2021 12:02 م
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