ناقلة نفطية ترسو بميناء الحريقة في طبرق لنقل مليون برميل خام إلى الصين

أخبارليبيا24- خاص

كشف مصدر مسؤول في ميناء الحريقة النفطي في طبرق، أن الناقلة النفطية “اليندرا أجيل” رست رصيف الميناء صباح اليوم الأربعاء.

وذلك لشحن بمليون برميل من النفط الخام المستلم من حقلي المسلة والسرير في طريقها إلى الصين.

الإنتاج اليومي

وأضاف المصدر في تصريح لـ أخبارليبيا24 أن الإنتاج اليومي المستلم بلغ ربع مليون برميل من النفط الخام.

وأشار المصدر أن الإنتاج اليوم والذي وصل إلى الميناء من حقول نفط ليبيا بمسلة والسرير عبر أنبوب بطول 513 كيلو متر وقطر 34 بوصة240 ألف برميل.

الشحن والتصدير وفق الخطوات الاحترازية

وأفاد المصدر أن أعمال الشحن والتصدير تتم وفق الخطوات الاحترازية لمكافحة وباء كورونا.

وأيضا للمحافظة على البيئة من التلوث هو من أولويات شركة الخليج وبفضل العاملين بالموقع لم تسجل اي حالة تلوث بيئي.