الصور يوجه بحصر التعديات على أملاك الدولة في مصراتة

أخبار ليبيا 24 –متابعات

وجّه النائب العام، المستشار الصديق الصور، بحصر التعديات على أملاك الدولة، وذلك خلال لقاء بمسؤولي الأمن والنيابة وجهات الضبط القضائي بنطاق مدينة مصراتة.

حضر الاجتماع المحامي العام بدائرة محكمة استئناف مصراتة، ورئيس نيابة غرب مصراتة، ورئيس نيابة شرق مصراتة، ومدير أمن مصراتة.

وآمر قوة المهام الخاصة بمديرية أمن مصراتة، ورئيس فرع جهاز الشرطة الزراعية مصراتة ، ورئيس فرع جهاز الحرس البلدي مصراتة.

ورئيس فرع جهاز المباحث الجنائية الوسطى، ونائب آمر قوة العمليات المشتركة.

واستعرض اللقاء مؤشرات تنامي وقائع التعدي على العقارات المملوكة للدولة والجهات العامة القائمة بذاتها.

وأيضا غزو الغابات العامة وأراضي المشاريع الزراعية والمناطق المصنفة بأنها سياحية في مدينة مصراتة.

وبحسب بيان مكتب النائب العام عبر فيسبوك، قال الصور إن الوضع القائم “نتاج عدم فاعلية عمل منظومة الضبط القضائي والإداري”.

وأيضا عدم اضطلاعها بدورها الذي يستهدف منع ارتكاب الأفعال الماسة بحرمة أملاك الدولة وإزالة الآثار الناجمة عنها فور ارتكابها.

وشدد الصور على أن التصدي لهذه الظاهرة “بات يستدعي تظافر جهود الجهات المعنية بإنفاذ القانون لغرض انتظام إجراءات الاستدلال في مواجهة مرتكبي وقائع التعدي”.

وأوضح أن التقارير الأمنية كشفت عن اتخاذ الجناة لبعض العقارات والأراضي المعتدى عليها محال، لارتكاب عدد من الجرائم الخطيرة مثل القتل وحجز الحرية وترويج المخدرات.

وأضاف البيان أن الصور “وجّه الجهات الضبطية بمباشرة إجراءات جمع الاستدلالات في مواجهة مرتكبي أفعال التعدي وفق مخطط عملي فاعل”.

وذلك بغرض ملاحقة الجناة وإخلاء العقارات وأرضي الغابات والمشاريع الزراعية المملوكة للدولة وإزالة آثار التعدي ووضع معالم للدلالة على حدودها.

تمهيدًا لإعادة تسليمها إلى الجهات القائمة عليها تحت إشراف النيابة العامة، وفق قانون أملاك الدولة الليبية.