حرس السواحل ينقذ 80 مهاجرا قبالة شواطئ طرابلس 

أخبار ليبيا 24

تمكنت عناصر حرس السواحل الليبي من إنقاذ 80 مهاجرًا غير شرعيين، يحملون جنسيات أفريقية مختلفة، كانوا على متن قارب مطاطي قبالة طرابلس متجه نحو أوروبا.

وأوضح مكتب المراسم والإعلام برئاسة الأركان، “أن زورق الدورية السدادة التابع لقاعدة طرابلس البحرية، تلقى استغاثة من القارب اليوم الأربعاء”.

وتوجه إلى موقعه بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال، وبعد إتمام عملية الإنقاذ، أنزل المهاجرون في نقطة بقاعدة طرابلس.

وتم نقل المهاجرين إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بالعاصمة طرابلس.

الذي سيتابع في إطار دوره الإنساني رعاية المهاجرين وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم سالمين.