حال الفوز بالانتخابات .. باشاغا يعرب عن تطلعه للتعاون مع روسيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعرب المرشح لمنصب رئيس ليبيا ووزير الداخلية السابق في حكومة فايز السراج، فتحي باشاغا، عن تطلعه للتعاون مع روسيا في حال فوزه بالانتخابات.

وقال باشاغا خلال تصريحات لوكالة “نوفوستي” الروسية “روسيا لعبت دورا إيجابيا خلال الاجتماع “الرباعي” في موسكو في يناير 2020 وفي مؤتمر برلين”.

وشدد على أهمية أن تواصل موسكو “هذا النهج والعمل مع المجتمع الدولي لدعم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية … وفي المستقبل، نتطلع إلى التعاون البناء معها في عدد من المجالات”.

وفي وقتًا سابق، أكد، على أهمية تعاطي السلطة بإيجابية وخلق أرضية مناسبة للتفاهم.

مطالبا بضرورة تضافر كافة الجهود الوطنية لإبعاد شبح الانقسام المؤسسي والمجتمعي.

جاء ذلك تعليقًا على بيان ملتقى مكونات برقة، الذي عقد الأحد في بنينا، وفق منشور عبر تغريدتين منفصلتين عبر تويتر.

وأوضح باشاغا إنه تابع باهتمام ما جاء في البيان، ودعا المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية لتنفيذ التزامات خارطة الطريق المتفق عليها في جنيف.

كما دعاهم إلى العمل بجدية لدعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر المقبل.

ورحّب، بقانون انتخاب الرئيس الصادر عن مجلس النواب، داعيًا كافة الجهات المحلية والدولية إلى استكمال الإجراءات لتسهيل العملية الانتخابية.

وفي تغريدة له عبر تويتر، قال وزير الداخلية الأسبق، إن “إصدار القانون الخاص بانتخاب الرئيس مباشرة من الشعب خطوة مهمة وإيجابية جداً من أجل إجراء الانتخابات في موعدها المقرر وإنهاء الانقسام الذي يسود المشهد الليبي”.

وتابع باشاغا، “ندعو كافة الجهات المحلية والدولية إلى القانون واستكمال باقي الاجراءات التي تسهل العملية الانتخابية”.

هذا وكان باشاغا قد أعلن في وقت سابق نيته الترشح لانتخابات رئاسة ليبيا، على الرغم من الجرائم التي تلاحقه وتهم الفساد التي طالته أثناء تواجده في حكومة السراج.