السيدة العجوز تحجز مقعدا في الدور الـ 16 من دروري الأبطال

3 نوفمبر، 2021 12:46 م
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اليوفي اليوم

أخبار ليبيا 24

حقق جوفنتوس فوزا كبيرا على حساب ضيفه زينيت الروسي بنتيجة (4-2)، في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس الثلاثاء بأليانز ستاديوم، لحساب الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

اليوفي اليوم
فريق جوفنتوس

أهداف السيدة العجوز

وجاءت  أهداف السيدة العجوز  بواسطه الأرجنتيني  باولو ديبالا في الدقيقتين “11 و58 من علامة الجزاء”، و فيديريكو كييزا “74” وألفارو موراتا “82”، بينما سجل ليوناردو بونوتشي هدف زينيت الأول عكسي في شباك فريقه  “26” وسردار آزمون “90+2”.

وبهذا الانتصار ، ضمن فريق يوفنتوس التأهل رسميًا لدور الـ16 بعد أن جمع 12 نقطة وضعته في صدارة المجموعة الثامنة.

وذلك بفارق 3 نقاط عن تشيلسي بالمركز الثاني، فيما توقف رصيد زينيت عند 3 نقاط بالمركز الثالث.

اليوفي اليوم
حارس مرمى جوفنتوس

تألق ديبالا

وكان الفريق الروسي قريبا من التسجيل في الدقائق الأولى.

وذلك بعدما حصل زينيت على ركلة ركنية نفذت داخل المنطقة وارتقى لها وقابلها المدافع لوفرين برأسية مرت بجوار المرمى.

ورد يوفنتوس جاء بالدقيقة الثامنة، بعدما وصلت الكرة إلى المتألق ديبالا داخل المنطقة، ليطلق تسديدة قوية لكن الحارس كريتسيوك تألق وأبعدها عن مرماه.

اليوفي اليوم

 

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3 نوفمبر، 2021 12:46 م
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