بالصور..الردع يضبط تشكيل عصابي يسعى لبيع مخطوطات قديمة 

3 نوفمبر، 2021 2:10 م
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مخطوطات قديمة_ليبيا
مخطوطات قديمة_ليبيا

أخبارليبيا24- أمن 

كشف جهاز الرّدع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة اختراق تشكيل عصابي. كان يسعى لبيع مخطوطات كُتبت باللغة الآرامية وهي اللغة العبرية القديمة. 

‏وأوضح الجهاز أنه بعد عرض المخطوطات على المختصين بمصلحة الآثار أفادوا أنها حقيقة. 

وأكد الردع أن المخطوطات تخضع لقانون الآثار الليبي رقم (3) لسنة 1994. بشأن حماية الآثار وفقاً لنص المادتين (33) و(39) من قانون الآثار. 

وأشار إلى أنه نتج عن هذه العملية بالتعاون مع كتيبة فرسان جنزور ضبط علي الحواسي حسن رحومة مهند المكيور (ليبيين). وماجد البكوش (سوري الجنسية) 

وأفاد الجهاز أنه تم الاستدلال وعرض المخطوطات على مصلحة الآثار بأمر من النائب العام. وأرفق التقرير الفني وضمه لملف القضية وإحالتهم إلى النائب العام.

مخطوطات قديمة_ليبيا مخطوطات قديمة_ليبيا مخطوطات قديمة_ليبيا مخطوطات قديمة_ليبيا مخطوطات قديمة_ليبيا مخطوطات قديمة_ليبيا

 

3 نوفمبر، 2021 2:10 م
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