الخطوط الأفريقية تبحث حل مشاكلها

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال مدير عام شركة الخطوط الجوية الإفريقية أحمد الأمين إن الاجتماع الذي عقد مع مدير عام الشركة الليبية للخدمات الارضية “المناولة” الجديد فتحي الدلعوب، لبحث المشاكل والعراقيل التي تواجه الافريقية في مجال المناولة والخدمات.

وأوضح الأمين في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24، اليوم الأربعاء، أن شركة الخطوط الافريقية لا تستطيع تحمل الخسائر، بسبب تأخر الخدمات الأرضية والمقدمة من الشركة الليبية للخدمات الأرضية، وما ينتج عنه تأخر الرحلات الداخلية والخارجية.

مدير عام شركة لفت إلى أنه تمت مناقشة كل المشاكل والعراقيل لوضع حلول مناسبة لعدم تكرار ذلك .

وأضاف أن الاجتماع الذي عقد مع مدير عام الشركة الليبيك للخدمات الأرضية الجديد، كان بحضور مدير الإدارة التجارية والعمليات الأرضية بشركة الخطوط الجوية الافريقية إسماعيل السعداوي، ومدير ادارة الموارد البشرية بالشركة عماد الغزاوي، لتذليل كافة المختنقات التي تواجه الطرفين، وللمطالبة بتحسين الخدمات الأرضية وضمان عدم تأخرها وتأخر الرحلات.