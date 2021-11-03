الانتهاء من توزيع بطاقة الناخب على جميع المكاتب الانتخابية

أخبار ليبيا24

أنهت، المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عملية توزيع بطاقة الناخب واستلمها من قبل اللجان المختصة في كافة مكاتب الإدارة الانتخابية في ليبيا.

جاء ذلك، في بيان للمفوضية، اليوم الأربعاء، عبر موقعها الرسمي.

أكثر من 2 مليون بطاقة ناخب

وقال، وليد سيالة، رئيس قسم الدعم اللوجيستي بإدارة العمليات الانتخابية، إن عدد بطاقات الناخب يزيد عن مليونين و800 ألف بطاقة على المكاتب الانتخابية في المدن.

وأضاف، أن المفوضية، بعد الانتهاء من توزيع بطاقة الناخب، تستعد لاستلام المواد الحساسة الخاصة بالانتخابات، استعدادا لإنجاز الاستحقاق الانتخابي في موعده.

فتح باب الترشح للانتخابات

وأعلنت المفوضية، قبل الإعلان عن الانتهاء من توزيع بطاقة الناخب، أنها ستفتح باب التسجيل للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في نوفمبر الجاري.

وقال رئيس المفوضية، عماد السايح، الأحد 25 أكتوبر الماضي، إن المفوضية ستفتح باب التسجيل للمرشحين في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بحلول منتصف نوفمبر الجاري حين تكتمل الاستعدادات الفنية واللوجستية.

ودعت المفوضية، الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة، سرعة تجهيز واستكمال الوثائق والمستندات المطلوبة وفقا لما ورد بالتشريعات المنظمة.

وذكرت المفوضية، أن نماذج قوائم التزكية التي اشترطتها القوانين الانتخابية، مدرجة حاليا على الموقع الرسمي للمفوضية، باعتبارها إحدى المستندات المطلوبة للترشح.

تراجع عن نشر شروط الترشح للرئاسة

ونشرت المفوضية، أمس الثلاثاء، شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، لكنها سرعان ما قامت بحذفتها.

وبررت المفوضية، نشر شروط الترشح، إلى وجود “خطأ” ورد في نشر شروط الترشح لانتخاب رئيس الدولة.

وقالت، إنها ستقوم بنشر الشروط لاحقا بعد اعتماد لوائح تسجيل المرشحين.

وكتبت المفوضية، “السيدات والسادة المتابعين للموقع الرسمي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.. تنوه المفوضية إلى الخطأ الذي ورد في نشر شروط الترشح لانتخاب رئيس الدولة”.