إحباط تهريب عملة أجنبية عبر مطار مصراتة 

أخبارليبيا24

أعلن جهاز الأمن الداخلي إحباط محاولة تهريب عملة أجنبية 143.400 ألف يورو و109.000 ألف دولار في منفذ مطار مصراتة الدولي.

وذكر الجهاز أن إحباط محاولة التهريب تمت عند إتمام إجراءات التفتيش الأمني للرحلة المتجهة من مصراتة إلى إسطنبول.

وأوضح الجهاز أن المدعو (أ.س.ع) من مواليد 1990م وبحوزته 143.400 ألف يورو، والمدعو (ص.أ.م) مواليد 1983م وبحوزته 109.000 ألف دولار كانا ينويان تهريبها خارج البلاد.

وأشار جهاز الامن الداخلي إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما وأحيلا إلى الجهات المختصة بالمنفذ.

وفي 18 أكتوبر الماضي أعلن جهاز الأمن الداخلي بمطار مصراتة، إحباط محاولة تهريب مبالغ من النقد الأجنبي.

وذكر الجهاز أن القيمة قدرت بـ 198.900 يورو، كانت بحوزة 3 مهربين ليبيين تراوحت أعمارهم بين 25 و33 و40 عاماً.