شهادة صورة ولادة عجل برأسين وجسد خنزير في روسيا

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أكدت وزارة الزراعة المحلية في منطقة خاكاسيا الروسية ولادة عجل متحور برأسين بجسم خنزير في قرية ماتكيتشيك منطقة بايسكي في خاكاسيا.

وأوضحت الوزارة على موقعها على تطبيق انستغرام أن ولادة العجل كانت في أحد البيوت وان العجل ذو الطفرة الجينية النادرة لم ينجو كما أن البقرة التي ولدت العجل ماتت بعد أيام قليلة من ولادتها.

وعللت الوزارة سبب حدوث ولادة العجل برأسين وجسد خنزير أن هذا قد يحدث بسبب التأثيرات البيئية أو تهجين وأن هذه الطفرات ممكنة الحدوث.