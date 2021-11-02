وفاة خمسة أشخاص بطبرق في ظل وجود نقص بأدوية كورونا

أخبار ليبيا 24-خاص

قضى 5 أشخاص نحبهم جراء إصابتهم بفيروس كورونا داخل مركز العزل بمدينة طبرق.

وأوضح، مصدر طبي مسؤول، الإثنين، أن ثلاثة رجال وامرأتين توفوا بسبب كورونا داخل مركز العزل.

وأضاف المصدر، أن 8 مصابين لازالوا يتلقون العناية الفائقة داخل العزل نتيجة حالتهم الحرجة. وذكر المصدر، وجود 10 مصابين بكورونا آخرين في القسم على الأكسجين العادي.

نقص بأدوية كورونا في طبرق

وأفاد، المصدر الطبي، بوصول 6000 متر مكعب من الأكسجين قادمة من وادي الربيع في طرابلس. وأكد أن الأكسجين متوفر ولا توجد هناك أزمة، لكنه أشار إلى وجود نقص شديد في أدوية كورونا.

وأعرب المصدر، عن أمله في أن تعمل وزارة الصحة بشكل عاجل في توفيرها.

كما أعرب، عن مخاوفه من زيادة الإصابات بالوباء نتيجة التهاون بالإجراءات الاحترازية خاصة بالمناسبات الاجتماعية.

العاملين في قسم العزل وإدارة مركز طبرق الطبي يقدمون جهودهم تجاه المرضى وسط غياب الإمكانيات.

الوضع الوبائي لكورونا في ليبيا

وأعلن، المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الثلاثاء، تسجيل 499 إصابة جديدة بكورونا على مستوى البلاد يوم أمس الإثنين، بعد أن سجل الأحد 626 إصابة، كما أعلن المركز تسجيل 17 حالة وفاة من بينها 10 حالات في شرق ليبيا.

وفقًا لعدد العينات التي تم تحليلها (4206) عينة فإن عدد الإصابات الجديدة (499) حالة موجبة بنسبة (11.8%)، بالإضافة إلى (17) وفيات سجلت في الـ24 ساعة الأخيرة ليرتفع عدد الوفيات في #ليبيا إلى (5139) وإجمالي عدد الإصابات الموجبة إلى (53092) منها (300232) حالة متعافية. pic.twitter.com/zmHq79GFZK — أخبار ليبيا 24 (@akhbarlibya24) November 2, 2021

الإحصاءات العامة

ووفقًا لآخر الأرقام التي جرى تسجيلها فقد بلغ إجمالي الإصابات بكورونا في ليبيا (العدد التراكمي) 358463 إصابة من بينها 53092 حالة نشطة. وبلغ عدد المتعافين إلى 300232 متعافيًا بينما ارتفع عدد من قضوا نحبهم إلى 5139 حالة وفاة.