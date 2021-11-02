وفاة خمسة أشخاص بطبرق في ظل وجود نقص بأدوية كورونا

2 نوفمبر، 2021 9:35 م
8
كورونا يواصل حصد المزيد من الأرواح في ليبيا
كورونا يواصل حصد المزيد من الأرواح في ليبيا

أخبار ليبيا 24-خاص

قضى 5 أشخاص نحبهم جراء إصابتهم بفيروس كورونا داخل مركز العزل بمدينة طبرق.

وأوضح، مصدر طبي مسؤول، الإثنين، أن ثلاثة رجال وامرأتين توفوا بسبب كورونا داخل مركز العزل.

وأضاف المصدر، أن 8 مصابين لازالوا يتلقون العناية الفائقة داخل العزل نتيجة حالتهم الحرجة. وذكر المصدر، وجود 10 مصابين بكورونا آخرين في القسم على الأكسجين العادي.

نقص بأدوية كورونا في طبرق

وأفاد، المصدر الطبي، بوصول 6000 متر مكعب من الأكسجين قادمة من وادي الربيع في طرابلس. وأكد أن الأكسجين متوفر ولا توجد هناك أزمة، لكنه أشار إلى وجود نقص شديد في أدوية كورونا.

وأعرب المصدر، عن أمله في أن تعمل وزارة الصحة بشكل عاجل في توفيرها.

كما أعرب، عن مخاوفه من زيادة الإصابات بالوباء نتيجة التهاون بالإجراءات الاحترازية خاصة بالمناسبات الاجتماعية.

العاملين في قسم العزل وإدارة مركز طبرق الطبي يقدمون جهودهم تجاه المرضى وسط غياب الإمكانيات.

الوضع الوبائي لكورونا في ليبيا

وأعلن، المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الثلاثاء، تسجيل 499 إصابة جديدة بكورونا على مستوى البلاد يوم أمس الإثنين، بعد أن سجل الأحد 626 إصابة، كما أعلن المركز تسجيل 17 حالة وفاة من بينها 10 حالات في شرق ليبيا.

الإحصاءات العامة

ووفقًا لآخر الأرقام التي جرى تسجيلها فقد بلغ إجمالي الإصابات بكورونا في ليبيا (العدد التراكمي) 358463 إصابة من بينها 53092 حالة نشطة. وبلغ عدد المتعافين إلى 300232 متعافيًا بينما ارتفع عدد من قضوا نحبهم إلى 5139 حالة وفاة.

 

الوسوم
2 نوفمبر، 2021 9:35 م
8

مقالات ذات صلة

سائقو نقل الوقود في طبرق ينهون إضرابهم

سائقو شاحنات الوقود في طبرق ينهون إضرابهم بشرط وحيد

2 نوفمبر، 2021 8:40 م
بثلاثية نظيفة.. الأهلي بنغازي يفوز وديًّا على نجوم السلماني

هكذا جاء رد النادي الأهلي بنغازي على قرار تأجيل الدوري

2 نوفمبر، 2021 7:52 م
عمال محتجون بمحطة تحلية المياه في طبرق يوقفون تشغيل المحطة احتجاجا على تأخر مرتباتهم.

تعطيل العمل بمحطة مياه طبرق احتجاجا على تأخر المرتبات

2 نوفمبر، 2021 5:53 م

انفوجرافيك | صادرات وواردات رصيف شركة البريقة النفطي في طبرق في أكتوبر 2021

2 نوفمبر، 2021 5:15 م
زر الذهاب إلى الأعلى