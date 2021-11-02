هكذا جاء رد النادي الأهلي بنغازي على قرار تأجيل الدوري

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طالب، النادي الأهلي بنغازي، اليوم الثلاثاء، لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، بتحمل مسؤوليتها والوقوف على مسافة واحدة من الجميع.

أتى ذلك، على خلفية قرار اللجنة تأجيل انطلاقة الدوري الليبي لكرة القدم والتي كانت مقررة في مطلع نوفمبر الجاري.

بيان الأهلي بنغازي

ودعا، الأهلي بنغازي، في بيان، اللجنة بأن تؤدي مهامها دون إدخال الأندية في معترك التشاور وتضارب المصالح، والتب لا يأتي منه إلا سلسلة تأجيلات متكررة كما نشاهد اليوم.

وقال، إنه طالما تحمل العبء عبر تاريخه، حيث لعب سابقا في البيضاء وإجدابيا، دون أن يكون عقبة في تعطيل أو تأجيل.

وأضاف، إنه نتيجة وقوفه مع الصالح العام، فقد 13 من مشجعيه عام 2007 بداعي قفل ملعبه الرئيسي ببنغازي.

وحمّل، الأهلي بنغازي، الاتحاد العام ولجنة المسابقات المسؤولية الكاملة على أية خسائر، قد تحدث ويدعوها إلى تحمل مسؤولياتها.

وقال، إن على اللجنة، أن تحزم أمرها بعدم الرضوخ لأي عوامل تتسبب في فشل الدوري قبل أن يرى النور.

تأجيل انطلاقة دوري كرة القدم

وقررت، لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، تأجيل انطلاق الدوري الليبي الممتاز إلى حين جاهزية بعض الملاعب التي ستحتضن المسابقة.

وحدد، الاتحاد الليبي لكرة القدم، في وقت سابق، الأول من نوفمبر الجاري موعدا لانطلاق البطولة.

وبحسب بيان اللجنة؛ فإن الدوري سيتأجل إلى حين صيانة وتجهيز بعض الملاعب المستهدفة لإقامة المباريات.

وجاء التأجيل، بعد دخول بعض الملاعب الواقعة في نطاق الاتحاد الفرعي طرابلس للصيانة، إضافة إلى ملعب ترهونة، الذي تعرض لأضرار بسبب سقوط طائرة عمودية على أرضيته.

ملاعب الدوري الليبي

واعتمدت لجنة المسابقات 14 ملعبا لإقامة المباريات، وهي ملاعب الزاوية وصرمان وصبراتة والمدينة الرياضية مصراتة.

كما اعتمدت ملعب علي الزقوزي طرابلس والخمس وشهداء بنينا وملعب شيخ الشهداء بالبيضاء وإجدابيا والمرج والصداقة والقبة ودرنة، بينما سيتم صيانة ملعب ترهونة الذي تعرض لأضرار مفاجئة .