مركز الرقابة يفرج عن شحنة لقاح “سينوفارم” الصيني

2 نوفمبر، 2021 10:59 م
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محمد الزيات
محمد الزيات

أخبارليبيا24- خاص 

أعلن مدير مكتب الإعلام بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية محمد الزيات الإفراج عن شحنات لقاح كورونا “سينوفارم” الصيني. 

وأضاف الزيات لـ”أخبارليبيا24″ اليوم الثلاثاء أن شحنات اللقاح موردة عبر مطار معيتيقة الدولي الفترة الماضية.  

وأوضح مدير المكتب أن الشحنة البالغ عددها 3 مليون جرعة، خضعت للإجراءات المخبرية اللازمة بمعامل الرقابة الدوائية بالمركز. 

وأفاد الزيات أن التحليل الفيزيائي والكيميائي والجرثومي، أظهرت نتائجه بأنه يطابق المواصفات ويسمح باستهلاكها بشرياً. 

والثلاثاء الماضي أعلن مدير مكتب الإعلام بمركز الرقابة على الأدوية والأغذية محمد الزيات. الإفراج عن شحنة لقاح أسترازينيكا وصلت ليبيا عبر مطار معيتيقة. 

وقال الزيات لـ”أخبارليبيا24″ إن الشحنة المفرج عنها تبلغ 144 ألف جرعة، خضعت للإجراءات المخبرية اللازمة بمعامل الرقابة الدوائية 

2 نوفمبر، 2021 10:59 م
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