لعرقلة الانتخابات .. اللافي يلتقي عدد من قيادات نظام القذافي

أخبار ليبيا 24 – متابعات

التقى عضو مجلس الرئاسي عبدالله اللافي، بعدد من قيادات نظام القذافي، وذلك من أجل تسويق المبادرة التي تبناها لعرقلة موعد إجراء الانتخابات الليبية .

وكان على رأس القيادات التي التقاها اللافي، مدير أكاديمية الدراسات العليا الدكتور صالح ابراهيم، وأمين اللجنة الشعبية العامة للمرافق السابق معتوق محمد معتوق، كما ضم اللقاء أمين الشؤون الخارجية بمؤتمر الشعب العام سليمان الشحومي، ووزير الأوقاف الليبي الأسبق عبد الحميد بيزان، والإعلامي الزروق عبد اللطيف .

سبل المصالحة

وخلال اللقاء عرض عضو المجلس الرئاسي، التحديات التي تواجه إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، وسبل المصالحة الوطنية، وذلك التأكيد على ضرورة التوافق بين مجلسي النواب والدولة في إصدار القوانين الخاصة بالانتخابات.

في المقابل، قدم الحضور رؤيتهم ومقترحاتهم، والتطورات التي شهدتها البلاد السنوات الماضية من نزاعات، حيث أكدوا أن المشكلة في ليبيا سياسية بالدرجة الأولى، وتحتاج لأن يكون الحل ليبي – ليبي دون تدخل أو وصاية من الأجنبي .

ميثاق وطني

وفي ختام اللقاء، طالب الحضور بعقد ملتقى جامع لتأكيد السيادة والوحدة الوطنية، مع إصدار ميثاق وطني موحد.

واستمر اللافي، في الدفاع عن مبادرته، التي كان مقرراً إعلانها لتأجيل الانتخابات الرئاسية، بالإشارة إلى وجود ما وصفه بـ”انسداد سياسي واضح حول القوانين الانتخابية”.

وقدم اللافي ، خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الإثنين، بعض التوضيحات، حول مبادرته لمعالجة حالة الانسداد السياسي مع اقتراب العملية الانتخابية من موعدها، مؤكداً أن الهدف منها كان لضمان سلامة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ونجاحها، في إشارة للغموض الذي صاحب القوانين الصادرة من السلطة التشريعية وتعديلاتها، التي اعترضت عليها السلطة الاستشارية ممثلة في مجلس الدولة، الأمر الذي يشكل خرقاً لسلامة الإجراءات.

ضمانات

وأكد أن المبادرة لا تُعرقل إجراء الانتخابات ولا عمل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، التي أعلنت جاهزيتها لتنظيمها في أفضل الظروف، موضحاً أن توافق الأطراف السياسية هي الطريقة المثلى لضمان نجاح الانتخابات، لاسيما ما يتعلق بإصدار القوانين الخاصة بها، مشدداً على ضرورة وجود كافة الضمانات لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني، وقبول جميع الأطراف بنتائجه.

وأضاف النائب، أن مبادرته ارتكزت على ضرورة جمع مجلسي النواب والدولة لحل المختنق القانوني، وتحقيق شرط التوافق بإصدار التشريعات والقوانين اللازمة، وفق ما نص عليه الاتفاق السياسي وخارطة الطريق في ملتقى الحوار السياسي الليبي، مؤكداً أن المبادرة تساعد الأطراف السياسية، لتحقيق الوصول إليها.

كما شدّد اللافي على أن مفتاح تحديد كل ما يتعلق بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية، لا يجب أن يبقى لدى أحد الأطراف السياسية، من أجل ضمان سلامة الاستحقاق ونجاحه، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي في إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، في موعدها المحدد، وفق قوله.