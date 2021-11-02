عماد السايح: نشر شروط الرئاسة سقط سهوا وننتظر مجلس النواب

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قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح اليوم الثلاثاء إن الوقت لا يزال يسعفنا لإجراء الانتخابات في موعدها.

وأوضح السايح في تصريحات صحافية رصدتها أخبار ليبيا 24 أن إجراء الانتخابات في موعدها يلزم شرط عدم تأخر مجلس النواب في تسليم التعديلات على القوانين الانتخابية أكثر من ذلك.

إلى ذلك توقع السايح وصول التعديلات من مجلس النواب في وقت مبكر قائلا” كنت اتوقع وصول التعديلات من النواب اليوم ولكن المجلس أجل جلسته الاستثنائية لإنهاء هذا الاستحقاق”.

إلى ذلك بين السايح ماحدث على صفحة المفوضية من حذف شروط الترشح للرئاسة مؤكدا أن مانشر في موقع المفوضية الرسمي ومنصاتها الرسمية حول الشروط الواجب توفرها في انتخاب رئيس الدولة سقطت سهوا مشيرا لانتظار المفوضية رد النواب حول التعديلات المقترحة.

وذكر السايح أن الوضع في البلاد من ناحية التأمين والدعم مناسب جدا لإجراء الانتخابات وأن من يشكك في أداء ونزاهة المفوضية سيكون بيننا وبينه تاريخ 24 ديسمبر القادم.

وكانت المفوضية العليا للانتخابات قد نشرت صباح اليوم على صفحتها الرسمية بالفيسبوك شروط الترشح للرئاسة لكنها حذفت المنشور بعد وقت قصير منوهة أنها ستقوم بنشر الشروط لاحقا حال إعتماد لوائح تسجيل المرشحين.