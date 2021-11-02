صوان : ليس لدينا مرشح محدد

أخبار ليبيا 24

أكد القيادي بجماعة الإخوان الإرهابية ورئيس الحزب الديمقراطي محمد صوان، أن حزبه الذي تم تدشينه مؤخرا ليس لديه مرشح محدد في الانتخابات المقبلة.

وخلال مقابلة مع موقع “عربي 21” القطري، قال صوان، إن الانتخابات العامة تمثل المخرج الحقيقي للأزمة التي تشهدها البلاد منذ سنوات ماضية، مشيرا إلى أنها ستؤدي لتجديد الشرعية للمُنتخبين، سواء كان الرئيس أو البرلمان المقبل، لأنها ستمنحهم قوة مستمدة من الشعب.

وشدد عضو الجماعة الإرهابية على أن جموع الشعب ملّت من الانقسام والفوضى الكبيرة، بسبب أن الشرعية هشة ومتهالكة، لافتا إلى أن حزبه ليس لديه مرشح محدد في الانتخابات الرئاسية حتى الآن، بل لديه رؤية وتصور لحل الأزمة.

وتابع صوان: سنتابع مَن هو المترشح الذي يطرح رؤية نعتقد أنها تُمثل حلاً للأزمة، وبالتالي نتخذ قرارنا بدعمه للرئاسة، مضيفا: نحن لا نعترض على أي مترشح أيّا كان، طالما سمح له القانون بالترشح، ونحن سندعم مرشحا بناءً على رؤية وليس بناءً على عواطف، وأي مترشح ينال رضا الليبيين أيّا كان سواء يعجبنا أم لا فعلينا أن نقبله .

وعن موعد الانتخابات، اعتبر صوان أن كل المؤشرات تدل على أنها ستُقام في موعدها، مضيفا الليبيون يتطلعون لإجرائها والمشهد السياسي يحتاج إلى تجديد الشرعية، ولأن يختار الشعب الليبي برلمانا جديدا موحدا ورئاسة من الشعب تفوض في توحيد المؤسسات وجمع شتات ليبيا .

وأعلنت جماعة الإخوان الإرهابية في ليبيا عن إشهار حزب سياسي جديد تحت اسم “الحزب الديمقراطي” برئاسة القيادي في الجماعة محمد صوان .

واحتفل صوان وأنصاره بالتدشين الجديد، بعد فشله في البقاء على رأس الذراع السياسي للجماعة .

وكان صوان قد استقال من حزب العدالة والبناء قبل أشهر بعد خسارته في الانتخابات الداخلية للحزب، ليعلن عن تأسيس حزب جديد بنفس الأفكار .