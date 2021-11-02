صحيفة : تقرير سري يكشف نية الدبيبة الترشح للانتخابات الرئاسية

أخبار ليبيا 24

قالت صحيفة “الشرق الأوسط” إن تقريرًا حمل عنوان “سري وعاجل”، نسب لجهاز المخابرات الليبية، كشف النقاب عن إبلاغ رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، في اجتماع عقده مؤخراً في مدينة مصراتة، وحضره عدد من الأعيان وقادة التشكيلات المسلحة، نيته الترشح للانتخابات.

ووفق الصحيفة نقل عن الدبيبة قوله إن “لديه ترتيبات بالخصوص مع رئيس مفوضية الانتخابات، عماد السايح”، وذلك في معرض رده على سؤال لأحد الحاضرين.

70 مليون دولار

وأشارت إلى أن الدبيبة التزم الصمت بشأن وثيقة متداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي “تفيد اعتزامه الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية”.

وادعى التقرير أن “الدبيبة يسعى لإعلان ترشحه خلال الأيام القليلة المقبلة، وأنه خصص مبلغ 70 مليون دولار أميركي، وأنه “بصدد تكليف نائبه صورياً بتسيير أعماله بالتنسيق معه “.

دعم الدبيبة

كما ادعى تشكيل غرفة عمل برئاسة مقربين من الدبيبة، تكون مهمتها العمل على مدار الساعة مع وزير الداخلية لدعم حظوظ فوز الدبيبة بالانتخابات. بحسب صحيفة “الشرق الأوسط”.

وحتى الآن لم يصدر على الفور أي تعليق من الدبيبة أو حكومته، كما التزم الناطق الرسمي باسمها الصمت حيال الوثيقة، التي جرى تداولها على نطاق واسع مساء أول من أمس، بدون التأكد من مدى صحتها .

انسداد سياسي

وفي غضون ذلك، جدد المجلس الرئاسي، برئاسة محمد المنفي، أمس “تعهده بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر قبل نهاية العام الجاري”، وذلك بعد الجدل الذي صاحب مبادرة تراجع عنها أحد نائبيه .

بدوره، استمر عبد الله اللافي، نائب المنفي، أمس في الدفاع عن مبادرته، التي كان مقرراً إعلانها لتأجيل الانتخابات الرئاسية، بالإشارة إلى وجود ما وصفه بـ«انسداد سياسي واضح حول القوانين الانتخابية».

وقال في مؤتمر صحافي عقده أمس بالعاصمة طرابلس إن المبادرة «تقضي بإيجاد توافق بين مجلسي النواب والدولة».

سلامة الانتخابات

وبعدما لفت إلى اتفاق جميع أعضاء المجلس الرئاسي على وجود مشاكل تجب معالجتها. أضاف اللافي موضحاً «نستطيع كمجلس رئاسي المساعدة في إيجاد توافق بين الطرفين»، موضحاً أن «المادة 12 من قانون الانتخابات تقصي بعض الأطراف السياسية».

وأكد أن هدف المبادرة «ضمان سلامة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ونجاحها». في إشارة إلى الغموض الذي صاحب القوانين الصادرة من السلطة التشريعية وتعديلاتها. لافتاً إلى «احترام المجلس لخريطة الطريق، المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، بإجراء الانتخابات في موعدها، لتحقيق تطلعات الليبيين بتسليم دفة قيادة البلاد لرئيس منتخب يجمع عليه الشعب الليبي من خلال صناديق الانتخابات».

البناء والتنمية

وكان اللافي، الذي أجرى مساء أول من أمس لقاءً تشاورياً مع عدد من الشخصيات السياسية في طرابلس، من بينهم بعض المحسوبين على نظام معمر القذافي، قد نفى أن يكون هدف مبادرته عرقلة عمل مفوضية الانتخابات.

وأوضح أنها «مبادرة شخصية لا تعبر عن رأي المجلس مجتمعاً». مؤكداً حرصه على وحدة المجلس الرئاسي، وتوافق كافة المؤسسات الدستورية للوصول إلى الانتخابات في موعدها والقبول بنتائجها.

كما أبلغ اللافي نائبة سفير المملكة المتحدة، كيت أنجليش، لدى لقائهما أمس بطرابلس، استمرار التزام المجلس الرئاسي بإجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده، تنفيذاً لمخرجات الاتفاق السياسي، ولتطلعات الشعب الليبي.

وأكدت أنجليش اهتمام بلادها بإجراء الانتخابات في موعدها، وفق قاعدة قانونية معتمدة، تسهم في استقرار ليبيا، والوصول بها لمرحلة البناء والتنمية.