سائقو شاحنات الوقود في طبرق ينهون إضرابهم بشرط وحيد

أخبار ليبيا24-خاص

أنهى سائقو ناقلات الوقود في طبرق إضرابا استمر لنحو أسبوع، وذلك بعد قبولهم بإعطاء مهلة لمدة شهر من أجل زيادة رفع تسعيرة النقل.

أتى ذلك بعدما انعقاد اجتماع بمستودع شركة البريقة لحل مشكلة إضراب سائقي نقل الوقود المطالبين برفع تسعيرة النقل.

وحضر الاجتماع عضو مجلس إدارة شركة البريقة فرج الجعيدي وبلدية طبرق والمنطقة العسكرية والشركات الناقلة والرقابة الإدارية.

سائقو شاحنات الوقود يطالبون بزيادة تسعيرة النقل

وناقش الاجتماع إضراب سائقي النقل العام الذين يطالبون بزيادة في التسعيرة بنسبة 30 بالمائة.

وقد أكد المشاركين في الاجتماع، على أحقية مطالبة السائقين بالزيادة، ولكن من غير أن تكون على حساب المواطنين.

وجرى التأكيد خلال الاجتماع على أن الشكوى المقدمة من السائقين هي أمام الجهات الرقابية للبت فيها.

وطالب المجتمعون السائقين بفض الإضراب وعودة حركة نقل الوقود إلى المحطات في طبرق.

إعطاء مهلة

ووافق السائقين على إعطاء مهلة أخرى لمدة شهر للنظر في شكواهم على أن يتم فك الإضراب وعودة نقل الوقود إلى المحطات التابعة لمستودع شركة البريقة في طبرق.

أزمة وقود في طبرق

وتسبب إضراب سائقي شاحنات الوقود في خلق أزمة في طبرق وضواحيها. وقال، مدير إدارة منطقة طبرق بشركة البريقة، عيد حدوث، الأحد، إن المدينة تشهد أزمة وقود بسبب إضراب السائقين.

وأضاف حدوث، أن الوقود متوفر بكميات كبيرة في مستودع شركة البريقة، وما تشهده طبرق وضواحيها من نقص ليس بسبب ذلك، وإنما يرجع لإضراب سائقي النقل العام المطالبين بزيادة الأجرة ما بين مستودع طبرق ومحطات الوقود الملتزمين بتزويدها.