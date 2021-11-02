تعطيل العمل بمحطة مياه طبرق احتجاجا على تأخر المرتبات

أخبار ليبيا24-خاص

أوقف العاملون بمحطة تحلية المياه في طبرق تشغيل المحطة احتجاجا على تأخر المرتبات لأربعة أشهر.

وقال، المهدي جارالله العوامي، مدير المحطة، لأخبار ليبيا 24، اليوم الثلاثاء، إن 64 موظفًا لم يتقاضوا مرتباتهم منذ شهر يوليو الماضي. وأشار إلى أن من الموظفين مهندس وفني وعامل.

مرتبات متأخرة

وأكد العوامي، أن المرتبات لم تصرف للعاملين في 8 محطات تحلية، وهي محطات (طبرق، درنة، البمبة، سوسة، بوترابة، زليتن، الزاوية وزوارة).

وذكر أن الإدارة العامة لهذه المحطات موجودة في بنغازي. وأوضح العوامي، أن إجمالي عدد الموظفين في محطة تحلية طبرق يبلغ أكثر من 1000 موظف وجميعهم لم يتقاضوا مرتباتهم.

وقال، “إن كل المحطات الموجودة في ليبيا متضامنة معنا لأنهم يعانون من تأخر مرتباتهم”. وأضاف، “اليوم عقدنا اجتماعا مع بلدية طبرق وأوضحنا لهم مطالبنا”.

وتعيش طبرق تحت وطأة أزمة مياه حقيقية لتوقف المحطة المصدر الوحيد للمياه في المدينة، نتيجة إيقاف تشغيل محطة المياه.

مطالب المحتجين

وقال، مدير محطة مياه طبرق، إن مطالب العاملين المضربين عن العمل، تتمثل في، إدراج المرتبات في البند الأول، وتحسين المرتبات أسوة بباقي القطاعات في الدولة.

صيانة كاملة لمحطة المياه

وأضاف كما أنها تتمثل في إجراء عمرة الجسيمة للمحطة، وسرعة إنشاء محطة تحلية المرصص لحل أزمة المياه بالمدينة.

وذكر، أن الموظفين يطالبون بالتأمين الصحي والفصل عن الشركة العامة للمياه والرجوع إلى الشركة العامة للكهرباء.

وفي، السياق أكد العوامي، أن المحطة تعاني من نقص حاد في قطع الغيار اللازمة لصيانتها، وأن المحطة تحتاج لعمرة جسيمة، إذ لم تصين منذ إنشائها عام 2001″.