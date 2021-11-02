بوجناح: نرحب بعودة الشركات الكورية وعمل سفارتها بطرابلس

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استقبل اليوم الثلاثاء نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية رمضان أبوجناح وفد من جمهورية كوريا برئاسة نائب وزير الشؤون السياسية بوزارة الخارجية الكورية يوه سيونغ باي وذلك بشأن بحث عمل الشركات الكورية في ليبيا.

وبحسب صفحة حكومة الوحدة الوطنية على الفيسبوك فقد استعرض اللقاء سبل إستئناف المشاريع التي تعاقدت عليها الدولة الليبية سابقا مع الجمهورية الكورية ومناقشة إبرام عقود جديدة في عدد من المشاريع الأخرى.

إلى ذلك أكد الجانب الكوري خلال الإجتماع أنه على استعداد تام لتوقيع برتوكول ملزم للشركات الكورية لاستكمال اعمالها في عدد من مشاريع الطاقة الكهربائية المتوقفة.

من جانبه نائب وزير الخارجية الكورية أكد على أن ليبيا تشهد الآن استقرار أمني ملحوظ وأن ذلك يسهم في عودة السفارة الكورية لاستنئاف أعمالها مباشرة من طرابلس وافتتاح القسم القنصلي خلال الايام القادمة لتسهيل منح التأشيرة الكورية للمواطنين الليبيين ورفع القيود عليهم.

وأكد نائب وزير الخارجية الكوري على دعم الجمهورية الكورية التام للانتخابات المزمع عقدها في 24 ديسمبر.

إلى ذلك أبدى نائب وزير الخارجية يوه سيونغ باي دعم حكومة الوحدة الوطنية لاستضافة المعرض الدولي 2030 بترشيح من مدينة “بوسان”.

من جانبه رحب نائب رئيس الحكومة بعودة عمل السفارة الكورية من داخل طرابلس موكداً على ضرورة عودة الشركات المتوقفة والتزام الحكومة بتوفير الامن والحماية للبعثة والمواطنين والفنيين العاملين بالشركات.