بأوامر النائب العام…إخلاء أرض مشروع المواشي بزليتن

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أخلت عناصر مديرية أمن زليتن وإدارة المهام الخاصة وجهاز الشرطة الزراعية صباح اليوم الثلاثاء و بأوامر النائب العام أرض مشروع المواشي العائد للدولة الليبية.

وأوضحت صفحة النائب العام على الفيسبوك أن أمر الإخلاء يأتي بناء على تعليمات سابقة صدرت من النائب العام الصديق الصور وذلك في في إطار التصدي لظاهرة تجاوز التشريعات التي تحيط الغابات العامة وأراضي المشاريع الزراعية.

وأشار مكتب النائب العام إلى أن الجهات المذكورة قامت بإخلاء المكان وأزالت مظاهر التعدي كافة على أرض المشروع العائدة للدولةبموجب كراسة التصديق 5.558.

أشار المكتب أن عمليات الإخلاء تضمنت تنحية الحدود والعلامات الموضوعة من قبل الجناة كافة وردم الآبار وإزالة المباني والمنشآت التي أقيمت على الأرض محل الإخلاء وتعيين حدودها ووضع العلامات الدالة عليها.

ونوه المكتب إلى إستجابت الجهات المعنية بالتنفيذ للأمر الصادر من النائب العام وإنجاز إجراء الإخلاء وإزالة مظاهر التعدي على أرض المشروع .

وفي وقت سابق أعلن مكتب النائب العام الصديق الصور رفع دعوى جنائية ضد مدير عام المستشفى الجامعي طرابلس ومدير إدارة الشؤون الهندسية بالمستشفى في الوقائع الفساد منسوبة إليهما.

بيان صادر عن المكتب قال“أنجزنا التحقيقات المتعلقة بالوقائع التي استوعبتها مدونات محاضر جمع الاستدلالات المرفوعة إلينا من قبل جهاز الأمن الداخلي ومكتب التحري والمعلومات بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في مواجهة مدير عام المستشفى الجامعي طرابلس ومدير إدارة الشؤون الهندسية بالمستشفى”.

ونوه المكتب أن النيابة العامة إنتهت إلى رفع الدعوى الجنائية في مواجهتهما تحت قيد ووصف جريمة إساءة استعمال سلطات الوظيفة لنفع الغير”.