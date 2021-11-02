انفوجرافيك | صادرات وواردات رصيف شركة البريقة النفطي في طبرق في أكتوبر 2021

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بلغت، صادرات رصيف شركة البريقة لتسويق النفط والغاز في طبرق، خلال شهر أكتوبر الماضي، 20 طنًا متريًا من “النافتا” الخفيفة إضافة إلى 25 طنًا متريًا من مادة المازوت.

كما بلغت، واردات الرصيف بالشهر الماضي 26 مليون لتر من وقود البنزين. وقد جرى استقبالها على دفعتين بواقع 13 مليون لتر في كل مرة.

ويعتبر الرصيف من أهم من أهم الأرصفة النفطية التابعة لشركة البريقة.

واستقبل خلال أكتوبر 4 نواقل نفطية. ويقوم هذا الرصيف بعمليات تصدير واستيراد، منتجات النفط الخام، مثل توريد (الديزل والبنزين) وتصدير منتجات مصفاة طبرق النفطية.