النائب ادريس عمران: نحذر من الفيضانات وعلى الحكومة المواجهة

أخبار ليبيا24 _متابعات

حذر رئيس لجنة الحكم المحلي بمجلس النواب ادريس عمران اليوم الثلاثاء من موجة فيضانات محتملة قد تتأثر منها بلديات الجبل الأخضر في الفترة القادمة.

واعرب عمران عن قلق اللجة حيال ماحدث الأيام الماضية من فياضانات إجتاحت بلديات جردس والساحل مشيرا إلى أن ذلك يبعث بإنذار واضح حول الأمر .

دعوات للحكومة

إلى ذلك جدد عمران دعوته للحكومة للاستعداد على وجه السرعة لمواجهة تداعيات الأزمة وتحمل مسؤولياتها تجاه المناطق التي تتعرض للامطار.

ونوه عمران ألى أن الإستجابة لايجب أن تشمل فقط الاحتياجات الإنسانية الأساسية بل أيضا توفير المعدات التي تخفف من تدفق المياه والطما مثل سيارات امتصاص المياه وآليات الحفر والجرف .

إلى ذلك أكد النائب على ضروره جبر الضرر الفوري منوها أن الاضرار تتمثل في الاثاث والاغطيه والمفروشات وغيرها من الضروريات التي تستعمل في الحياه اليوميه للأسره المتضرره جراء الفياضانات.

حلول البلديات تجاه الازمة

وأعرب عمران عن شكره لجميع الجهات المحلية والدولية التي سارعت لتقديم العون وأكد أن سرعة الاستجابة ستخفف كثيرا من المعاناة الإنسانية للمنكوبين جراء الفيضانات.

وشدد على أهمية دور البلديات في إدارة الأزمة و متابعة أوضاع المتضررين من سكانها ونشر التحذيرات المطلوبة لإخلاء المناطق المعرضة لخطر الفيضانات مؤكدا أن الأزمة تتطلب تكاثف الجميع وأنها مسؤولية الجميع بدون استثناء .