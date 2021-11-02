“العجمي العتيري”  يؤكد ترشح “سيف الإسلام القذافي” لـ الانتخابات الليبية 2021

أخبار ليبيا 24

أعلن آمر كتيبة “أبوبكر الصديق” السابق، العقيد العجمي علي أحمد العتيري، المكلف بحماية وتأمين سيف الاسلام القذافي، ترشح الأخير للانتخابات الرئاسية القادمة.

وقال العتيري في إدراج عبر صفحته بـ فيسبوك، “إن التساؤلات والأحاديث والتكهنات كثرت حول الدكتور سيف الإسلام معمر القذافي”.

وحول “هل هو بصحة جيدة ام لا وهل سيخوض الانتخابات الليبية 2021 أم لا”.

سيف الإسلام بصحة جيدة وسيتقدم للرئاسة

وتابع، “وغيرها من الأقوال والأقاويل منها ما هو تضليل ومنها ما هو حقد ومنها ما هو أمل”.

مؤكداً أن رغم بعده الطويل عن الكتابة في هذا الموضوع، أن سيف الاسلام بصحة جيدة، وفي أحسن حال.

مشيرا أنه متواصل مع الكثير من الأحرار والشرفاء ممن يسعون إلى قيام الدولة وانتشالها من مخالب الاستعمار والعبودية.

ومن أفكار وتوجهات العملاء والخونة الذين باعوا الوطن من أجل الكراسي والمصالح وحفنة من المال.

وأوضح العتيري، أن سيف الإسلام سيتقدم ويترشح للانتخابات الرئاسية مثله مثل أي مواطن ليبي ولا يوجد إلى حد الآن ما يمنع ترشحه أو تقدمه للانتخابات.

وتابع، “في النهاية الكلمة لليبيين فهم سيختارون من يكون رئيسا لهم”.

مشيراً إلى أن الأمر الأول والأخير للشعب، رغم محاولة الكثيرين من عرقلة مطلب الليبيين ورغبتهم بالخروج من اللا دولة إلى الدولة وحتى وإن أجلت الانتخابات فالترشح وارد مهما كانت الأسباب، والتوفيق من عند الله”.

كلمة وخطاب مرتقب لـ سيف القذافي

ودعا العتيري، الجميع عدم السماع للإشاعات، مطالباً منهم التوجه إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لمن يرونه يصلح لبلادكم، وعليهم أن ينسوا خلافاتهم وأحقادهم وبناء وطنهم، مضيفاً أنه سيكون هناك كلمة وخطاب لجمع الشمل والاصلاح في المكان والزمان المناسب.

في أول ظهور.. أكد سيف القذافي عودته للساحة السياسية

وفي أول ظهور له منذ سنوات أكد سيف القذافي في 30 يوليو الماضي لصحيفة ”نيويورك تايمز” الأمريكية عزمه العودة إلى الساحة السياسية.

وأكد سيف الإسلام القذافي أنه “ليس سجينا”.

وفيما بدا متحفظا بشأن احتمالية ترشحه للرئاسة، أشار إلى ترتيبه للعودة إلى الساحة السياسية في ليبيا من جديد”.

واصفا ما يحدث في البلاد بأنه “تخطى حدود الفشل” ليصل إلى “المهزلة”.

وفي حوار، أجراه، كاتب الصحفي روبرت وورث، في مايو الماضي، أوضح سيف “أن الرجال الذين كانوا حرّاسي هم الآن أصدقائي”.

وحول ظهور سيف الإسلام القذافي، أشار وورث إلى أنه الحوار في شهر رمضان الماضي، في منطقة لم يحددها ببلدة الزنتان.

“حيث يعيش سيف داخل مجمع سكني محاط بالبوابات، في فيلا من طابقين تبدو عليها مظاهر الترف”.

موقف المفوضية من ترشح سيف الإسلام

وكان قد أكد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، من حق سيف الإسلام القذافي الترشح للانتخابات قائلا: “قانون انتخاب الرئيس يمكن اعتباره مفتوحًا، ويمكن للجميع عبره المشاركة في هذه العملية، وأن كل ليبي يمكنه الترشح للانتخابات”.

لكنه استدرك إلى الحاجة إلى “التوافق بين جميع الأطراف السياسية، لضمان تنفيذ العملية الانتخابية وقبول نتائجها”.