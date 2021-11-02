الاتحاد الأفريقي يوقع مذكرة تفاهم لإجلاء اللاجئين الأفارقة من ليبيا 

أخبار ليبيا 24 – متابعات

وقع الاتحاد الأفريقي ومفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، مذكرة تفاهم لإجلاء اللاجئين غير الشرعيين الأفارقة من ليبيا، حيث سيتم البدء بدفعة مكونة من 500 فرد.

ووفقا للبيان الصادر عن الاتحاد، فإن المذكرة الموقعة سيتم بموجبها إجلاء أول مجموعة من هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين إلى رواندا مؤلفة من 500 من الأفارقة.

إيجاد حلول

وأشار البيان إلى أن المفوضية تعمل على إيجاد حلول لهم وقد يستفيد بعضهم من إعادة التوطين.

وأضاف بيان الاتحاد، أن المتبقي من هؤلاء قد يستفيدون من العودة إلى البلدان التي منح فيها اللجوء في وقت سابق، أو بلدانهم الأصلية إذا كان الوضع آمنا.

ولفت إلى إجلاء أكثر من 4400 شخص من ليبيا إلى دول أخرى منذ عام 2017، بما في ذلك 2900 من خلال آلية عبور الطوارئ في النيجر و425 إلى الدول الأوروبية من خلال مركز عبور الطوارئ في رومانيا .

مراكز الاحتجاز

وكانت كل من الحكومة الرواندية، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والاتحاد الأفريقي اتفاقية، قد وقعت في 2019 اتفاقية بهدف وضع آلية لنقل اللاجئين من ليبيا.

وبحسب الاتفاقية، ستستقبل كيغالي اللاجئين المحتجزين في مراكز الاحتجاز في ليبيا وتوفر لهم الحماية، وفقا لما جاء في بيان أصدرته مفوضية اللاجئين، أشار إلى أنه “سيتم نقل اللاجئين إلى مكان آمن في رواندا على أساس تطوعي”.

وسيتم إجلاء أول مجموعة من 500 شخص، معظمهم من دول في القرن الأفريقي. “تضم هذه المجموعة الأطفال والشباب المعرضين للخطر”، كما ذكرت المفوضية التي ستستمر في البحث عن حلول للأشخاص الذين تم إجلاؤهم.

عمليات الإجلاء

وسيساعد الاتحاد الأفريقي في عمليات الإجلاء، ويوفر الدعم السياسي الاستراتيجي للتدريب والتنسيق، ويساعد في حشد الموارد. وستوفر المفوضية الحماية الدولية والمساعدة الإنسانية اللازمة، بما في ذلك الغذاء والماء والمأوى والتعليم والخدمات الصحية.

وفي هذا السياق، حثت المفوضية المجتمع الدولي على المساهمة بموارد لتنفيذ هذا الاتفاق.

منذ عام 2017، قامت المفوضية بإجلاء أكثر من 4400 شخص من ليبيا إلى دول أخرى، بما في ذلك 2900 شخص من خلال آلية العبور في حالات الطوارئ إلى النيجر و425 إلى الدول الأوروبية عبر مركز العبور في حالات الطوارئ في رومانيا.

“ومع ذلك، سيظل حوالي 4700 شخص محتجزين في ظروف مروعة داخل مراكز الاحتجاز في ليبيا”، كما أشارت المفوضية التي أكدت أنه “من الضروري نقلهم إلى أماكن آمنة، وتزويدهم بالحماية الدولية والمساعدة المنقذة للحياة، والبحث عن حلول دائمة لهم”.