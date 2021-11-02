الإيطالي كونتي مدربًا لتوتنهام الإنجليزي 

2 نوفمبر، 2021 11:25 م
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 أنطونيو كونتي
 أنطونيو كونتي

أخبارليبيا24 

تعاقدت إدارة نادي توتنهام هوتسبير، الإنجليزي اليوم الثلاثاء، مع المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي لقيادة الفريق خلفًا للبرتغالي نونو سانتو. 

وأعلن نادي توتنهام، في بيان رسمي عن التعاقد بشكل رسمي مع أنطونيو كونتي حتى صيف 2023، قابل للتجديد. 

من جهته عبر كونتي عن سعادته لتوقيع العقد والعودة إلى التدريب من جديد، مع نادي يطمح لان يكون بطلًا. 

وعن توتنهام أشار الى أن النادي يمتلك مرافق حديثه ويمتلك، أحد أفضل الملاعب في العالم.

ويعد أنتونيو كونتي ‏، 51 عام من اللاعبين السابقين حيث لعب مع نادي ليتشي في عام 1985. وشارك معهم حتى عام 1992، ولعب معهم 89 مباراة وسجل هدفًا واحدًا.

وفي عام 1992 انتقل إلى نادي يوفنتوس، ولعب معهم حتى عام 2004، وشارك معهم في 295 مباراة وسجل 44 هدفًا.

وعمل كمدرب لعدد كبير من الأندية منها أريزيو وليتشي وأتلانتا وسيينا ويوفنتوس وإنتر في إيطاليا وتشلسي في البريمر ليغ و أشرف على تدريب منتخب إيطاليا .  

2 نوفمبر، 2021 11:25 م
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