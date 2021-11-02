الطيور الجارحة.. أغلى أنواع الصقور في ليبيا والعالم

أخبار ليبيا 24

الصقور من أفضل وأقوى أنواع الطيور الجارحة وتختلف سلالات الصقور التي توجد في المنطقة العربية عن التي توجد في أوروبا وآسيا حيث كانت تستخدم الصقور قديما في عمليات الصيد نظرا لقوتها العضلية وجسارتها في اصطياد الفرائس وسرعتها الشديدة فوق الطرائد.

ومن أغلى خمسة أنواع الصقور في العالم وأكثرها شهرة وانتشار هي: “الجير – الوكري – الشاهين – الباز – مغتر فارسي”.

صقر الجير:

ويتواجد صقر الجير في المنطقة العربية والمناطق القطبية.

ويعتبر من أسرع أنواع الصقور وتصل سرعته في الاصطياد العادي إلى 200 كم في الساعة.

ويتميز صقر الجير بألوان رائعة كالأبيض و الأسود والبني والرمادي ويعتبر من أغلى أنواع الصقور حول العالم خاصة في المزادات التي ترفع من قيمة هذه الصقور.

صقر الوكري:

يتواجد الصقر الوكري في شبه الجزيرة العربية والعراق وليبيا والسودان ومصر ويعتبر من أغلى أنواع الصقور المنتشرة حول العالم ويتوافر منه نوعان صاحب العيون الزرقاء وصاحب العيون البنية.

صقر الشاهين:

يصنف صقر الشاهين من أسرع انواع الصقور حول العالم حيث تبلغ سرعته 390 كم في الساعة ويوجد منه أكثر من 19 نوعا.

ومن أشهر أنواعه الشاهين الجوال ويتواجد بكثرة في شبه الجزيرة العربية والأردن والولايات المتحدة الأمريكية ويتميز بلونه الرمادي الرائع وهو من الصقور الأكثر شهرة وانتشارا.

صقر الباز:

يتواجد هذا النوع من الصقور في مناطق وغابات شمال أفريقيا.

ويتميز بالذكاء الشديد ويتمتع بحدة نظر عالية وعادة ما يفضل امتلاكه الأوروبيون.

ويلقب بأنه أفضل من الطائرات المقاتلة نظرا لسرعته الفائقة.

ويوجد الكثير من الصقر الباز ولكن الأغلى سعرا الصقر الباز الأحمر كما أنه يعد من أغلى أنواع الصقور حول العالم.

الصقر الحر مغتر فارسي:

وهو من أفضل أنواع الصقور عند العرب ويتخذ شهرة واسعة وانتشارا كبيرا ويكثر بيعه وشرائه خاصة في معارض الخليج.

ويتميز الصقر الحر بالذكاء والسرعة وأنواعه المتعددة.

ومن أفضلهم الصقر الحر الفارسي وينتشر بكثافة في المنطقة العربية ويعتبر من أغلى أنواع الصقور المنتشرة حول العالم.

أغلى أنواع الصقور في ليبيا

يذكر أن ليبيا تشهد رواجا واسعة للصقور الحرة، حيث بيع، الأحد الماضي، طير جارح في ليبيا من نوع الشاهين “بحارية” بمزاد علني في طبرق، بـ 2 وربع مليون دينار ليبي، نحو (نصف مليون دولار أمريكي) محطمًا رقمًا قياسيًا في أسعار الطيور البرية الجارحة.

وتشهد، ليبيا في هذه الأوقات من السنة عملية لصيد الصقور بأنواعها. ويكون الصيادون “الرمّاكة” في انتظار مرور الطيور الحرة خلال موسم الهجرة من الشمال إلى الجنوب.

لأول مره في تاريخ #ليبيا .. بيع صقر نوع "بحارية حرة" في مزاد بمدينة #طبرق بمبلغ 2 مليون و250 ألف pic.twitter.com/b95rUdj8dX — أخبار ليبيا 24 (@akhbarlibya24) October 31, 2021

ونُشرت، على منصات التواصل الاجتماعي، فيديوهات مباشرة للمزاد العلني، حيث وجّهت المباركة للبائع الطائر والشاري.