أزمة الوقود في طبرق.. وصول ناقلة نفطية لتفريغ 16 مليون لتر بنزين

أخبارليبيا24 –خاص

أعلن مدير إدارة منطقة طبرق في شركة البريقة لتسويق النفط، عيد حدوث، اليوم الاثنين، أن الناقلة النفطية “بوكي 1” رست على رصيف ميناء البريقة محملة بـ 31 مليون لتر من البنزين.

وأوضح حدوث في تصريح لـ أخبارليبيا24، أن الناقلة ستفرغ 16 مليون لتر بنزين في طبرق الآن، أما بقية الشحنة سيتم تفريغها في ميناء بنغازي.

الوقود متوفر في المخازن

وأكد حدوث أن مخززون البنزين والديزل يكفي لأكثر من شهر، مشيرا أن الأزمة الحالية بمحطات الوقود بطبرق سببها إضراب سائقي النقل العام.

التواصل مع الشركات الناقلة لحل الأزمة

وأوضح حدوث أن شركة البريقة قامت بالتواصل مع الشركات الناقلة لتباشر توزيع الوقود على المحطات.

يذكر أن مستودع شركة البريقة بطبرق يقوم بالتوزيع من أمساعد شرقاً حتى الأبرق غرباً وإلى الجغبوب جنوباً.

وأشار المنصوري إلى شركات أهلية تقوم بأعمال نقل الوقود في جميع الأوقات.

المطالبة بزيادة الأجرة تسببت في الأزمة

وأكد المنصوري أن إدارة المشتريات بالمؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة تقوم بأعمالها في توفير الوقود في كل المدن الليبية.

وكانت قد شهدت مدينة طبرق اليومين الماضيين أزمة في البنزين.

وفي توضيح حول الأزمة قال، عيد حدوث، في تصريح سابق لـ أخبار ليبيا 24، “إن شركة البريقة ليست سببا فيها”.

وأن إضراب سائقي النقل العام يقف وراء الأزمة، بسبب مطالبتهم زيادة الأجرة ما بين مستودع طبرق ومحطات الوقود.